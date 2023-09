¡Es su oportunidad! Abren nuevos cupos de esterilización gratis para mascotas en Bogotá

El último martes de febrero se conmemora el Día Mundial de la Esterilización Animal. Foto: Pixabay

Durante la mañana de este miércoles, 23 de agosto, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) abrió nuevos turnos para la esterilización gratuita de perros y gatos que conviven en los estratos 1, 2 y 3 de Bogotá.

Según informó la entidad, las jornadas se llevarán a cabo con cita previa en la Unidad de Cuidado Animal, ubicada en la Carrera 106A # 67 – 02, en la localidad de Engativá, entre el 2 al 6 de octubre.

Cabe recordar que estas jornadas tienen el objetivo de evitar la sobrepoblación y el abandono animal. Las esterilizaciones son realizadas en perros y gatos mayores de tres meses. En el caso de los caninos es importante presentar carné de vacunación con esquema al día. Además, no se brinda atención a animales que residan en otros municipios (Soacha, Chía, Cota, Funza, entre otros) y solo se entregan turnos a mayores de edad.

Si su animal de compañía está en celo, embarazo o lactancia, no se podrá realizar el procedimiento. Debe esperar 45 días posparto o finalizado el celo. Si va a vacunar a su animal, hágalo 8 días antes del procedimiento. Tenga presente que no se realizan esterilizaciones sin cita. En caso de que no pueda asistir, lo más recomendable es que cancele la cita, así alguien más puede acceder al turno.

Ingresar a la página web: https://turnos.idpyba.com/solicitar-turnos-uca

Ir a la Red CADE donde tiene presencia el IDPYBA: SuperCADES: Américas, Manitas, Bosa y Suba. CADES: La Victoria y Santa Helena

Llamar al: (601) 6477117

Ir a la sede administrativa: Carrera 10 No 26 – 51. Torre Sur, Piso 8. Residencias Tequendama en el horario de atención al público.

Presente el turno, fotocopia de la cédula y del recibo público, y el carné de vacunación de su animal con esquema completo. El turno es personal e intransferible.

🦴 Antes del procedimiento:

Agendar el turno a través de los canales oficiales.

Garantizar el ayuno del animal con 8 horas para alimento sólido y 3 horas para líquidos.

Es recomendable realizar exámenes prequirúrgicos (ATL, Creatinina y cuadro hemático).

🦴 El día del procedimiento:

Contar con al menos 3 horas para todo el proceso. Cada animal se comporta de forma diferente, por lo que este tiempo puede variar.

Llevar impreso el turno, fotocopia de la cédula del titular del turno por ambas caras y fotocopia del recibo público que se ingresó al sistema.

Para los perros: llevarlos con correa y traílla, y bozal en el caso de los individuos de manejo especial. Para los gatos: llevar guacal.

Llevar una cobija, ya que los animales pueden tener frío al salir del procedimiento. De igual manera, llevar el collar isabelino (tipo cono) para prevenir que se lastimen la herida.

Tomar atenta nota de las indicaciones del médico veterinario, así como los teléfonos de contacto en caso de emergencia.

🦴 Después del procedimiento:

Prestar atención a los signos que pueda presentar el animal.

Dejarlo descansar y permitirle tener acceso a agua y alimento según las indicaciones médicas.

Seguir los pasos de limpieza de la herida.

1. Su mascota tendrá una vida más sana.

La esterilización mejora la calidad de vida de perros y gatos, y aumenta el número de años que pueden vivir. Evita la aparición de tumores, de enfermedades de la próstata y el cáncer de mama en el 50 % de caninos y 90 % de felinos. Previene la piometra o infección uterina, que el 80 % de las perras y el 40 % de las gatas pueden presentar. Cada celo que pasa aumenta el riesgo de padecerla.

2. Mejora su comportamiento.

La esterilización disminuye la marcada del territorio con orina. El instinto sexual decrece, así que los gatos y gatas se escapan menos y evitará maullidos intensos a deshoras. En el caso de los perros, disminuye la agresividad con otros de su especie y aumenta su sociabilidad, o evita que su perra resulte embarazada. Los problemas de agresión disminuyen en un 90 %. Es un mito que les cambia el carácter. En las perras hay cambios de comportamiento que acompañan al celo, como irritabilidad, agresión o tendencia a esconderse.

3. No más abandonos.

Se evitan embarazos no deseados, la sobrepoblación, disminuye la propagación de enfermedades y hay menos perros callejeros. Las estadísticas señalan que, de una camada de diez, ocho animales son abandonados.

