¿Cuánto es el tiempo máximo que puede durar un perro sin comer?

A veces, cuando los perros no quieren comer, puede notar que se ven desganados y que duermen mucho. Lo que puede no ser alarmante, dependiendo del tiempo en que la mascota se abstenga de probar bocado. Pues, en la otra cara de la moneda, puede que el animal solo está intentando purgarse de forma natural.

La cantidad de días exactos que puede pasar un canino sin comer depende de su tamaño, su salud física y su edad. Por ejemplo, en caso de un perro adulto y sano, “se puede afirmar que los de mayor tamaño pueden soportar alrededor de 14 días sin comer; en el extremo opuesto de la balanza tenemos a los perros pequeños, que solo resisten 7 días”, contó Kiwoko, una cadena de tiendas especializadas en el bienestar animal.

Si las mascotas son cachorras o ancianas, resistirán menor tiempo. Debido a que la constitución de este tipo de perros es más débil que la de los adultos sanos. Por ello, si su canino deja de comer, lo más recomendable es analizar su comportamiento y sus rutinas, para detectar de forma oportuna algún otro síntoma.

Así que si su canino amanece rebelde y se opone a comer, puede tranquilizarse un poco, ya que si un día completo sin alimento, no pasará nada grave. De todas formas, entienda que no es lo recomendable, ni el mejor escenario.

“En caso de enfermedades como la diarrea y los vómitos, es perfectamente comprensible que el animal no quiera ni pueda ingerir alimento alguno. Exceptuando situaciones muy puntuales, un perro no debe pasar más de 24 horas sin comer. No es malo que no coma durante un día, no habrá serias consecuencias para su salud (si es un perro adulto sano); pero, aún así, te aconsejamos que intentes por todos los medios que tu mascota coma. Y presta especial atención a otros síntomas como no querer beber agua o estar cabizbajo: pueden ser síntomas de un padecimiento más serio”, explicaron los expertos de Kiwoko.

Para sacar a su peludo de esta situación, inicialmente debe comprender los motivos por los que este rechaza su alimentación. En primer lugar, puede tratarse por un cambio en su concentrado de forma radical. Si la situación se da porque el canino apenas llegó al hogar y no termina por acostumbrarse a la alimentación que se ofrece en tu hogar, puede mezclarlo con alimento húmedo, para incentivar el apetito y las ganas de comer.

No obstante, no descarte una visita al veterinario, debido a que puede tratarse de algún problema con sus dientes y encías. La atención y opinión de un profesional siempre será útil para tomar acción frente al rechazo de la comida, por parte del perro.

