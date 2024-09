¿Cuánto tiempo tarda un perro en querer a una persona?

El cariño que sienta una mascota hacia usted, irá apareciendo al protegerlo y darle amor. Foto: Freepik

La lealtad y fidelidad son dos cualidades que tienen los perros, por eso son conocidos como “los mejores amigos del hombre”. Y es que no solo han ofrecido compañía a los humanos, a lo largo de la historia esta especie ha ayudado a cazar, brindar protección contra depredadores y a mejorar la salud mental de las personas.

Esto no significa que el amor sea unidireccional. Los propietarios también deben brindar afecto a su mascota y deben preocuparse si estas muestran signos repentinos de agresividad o violencia. De hecho, establecer un vínculo fuerte con un can no requiere de ningún gesto grandioso, simplemente a través del respeto, el amor y el suplir las necesidades básicas de los animales bastan para que ellos terminen encariñándose con sus dueños.

No obstante, el tiempo necesario para construir un vínculo fuerte varía según la historia de los perros, oscilando entre dos semanas y seis meses. Como informa el portal Rover, pequeños gestos, como el contacto visual, elogios, mimos, enseñar trucos nuevos, los juegos, aprender el lenguaje corporal de las mascotas, dar comida especial y una dieta nutritiva, pueden fortalecer profundamente el vínculo con su animal de compañía.

El tacto también es fundamental para que estos peludos se conecten con las personas de su entorno. De acuerdo con los expertos, la interacción con las personas puede determinarse por perros que buscan cercanía con sus propietarios. Algunos canes pueden apoyar la pata en sus dueños, o apoyarse con ellos, para generar cercanía y mejorar el vínculo emocional.

El amor con los canes también se puede fortalecer al mejorar las rutinas de entrenamiento, haciéndolas divertidas y entretenidas. Incluso si ellos ya dominan lo básico, practicar el entrenamiento con refuerzo positivo fortalece el vínculo que comparten.

Enseñarle pequeños comandos, como el sentarse, quedarse quieto o, incluso, reforzar lo que ya saben, los puede preparar para aprender nuevas habilidades y les permite pasar un tiempo enriquecedor junto a sus propietarios.

Por otro lado, el portal The Farmer’s Dog comenta que es importante ser claro con un cachorro sobre lo que se espera de él. Los perros valoran la consistencia en las rutinas, pero no tienen un sentido moral como los humanos. Por lo tanto, los propietarios son responsables de comunicarles sus normas y expectativas.

Así que es crucial que las estrategias de comunicación con los perros sean coherentes y claras. Es fundamental evitar confundir a los perros permitiendo ciertos comportamientos en algunas ocasiones y luego prohibiéndolos en otras. Al mantenerlos en su propio espacio para dormir, las personas deben asegurarse de que sea un lugar acogedor con olores familiares, comida y elementos que los hagan sentir cómodos.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱