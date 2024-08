Con emotiva carta buscan hogar para Katy, la perra del hincha que tendrá eutanasia

Tras intensos días en los que la familia del joven ha dispuesto todo para su partida, se conoce el desenlace que tendrá Katy, una perra de raza criolla que acompañó al joven durante los últimos años. Foto: adoptaunbuenamigochan

La historia de Javier Acosta ha conmovido a los colombianos, el joven hincha de Millonarios que contó su historia de enfermedad a través de redes sociales continúa con los últimos pendientes antes de que el viernes, 30 de agosto, su vida se apague.

El hombre dio a conocer el padecimiento de salud que lo llevó a tomar la decisión de optar por la eutanasia, una dolorosa enfermedad provocada a raíz del contagio con una bacteria hizo que su calidad de vida disminuyera por lo que han sido cientos de mensajes de apoyo y fortaleza que ha recibido Acosta y su familia.

Tras intensos días en los que la familia del joven ha dispuesto todo para su partida, se conoce el desenlace que tendrá Katy, una perra de raza criolla que acompañó al joven durante los últimos años.

¿Dónde estará Katy, la mascota de Javier Acosta?

La mascota fue llevada al centro ‘Adopta un buen amigo Chan’, donde fue adoptada por Acosta hace unos años, pero por las difíciles circunstancias de su dueño vuelve al refugio para que le sea encontrada una nueva familia.

“Javi, no te reprocho nada porque no tengo nada para hacerlo! Solo quiero agradecerte por darme los mejores años bajo el techo de nuestro hogar, por darme comida deliciosa, por las caricias suaves que me hacían dormir. Te voy a extrañar mucho, pero prometo jamás olvidarte, solo te pido que mandes unos ángeles para que pronto vuelva a estar en una familia rodeada de amor”, escribió el centro de adopción.

¿Cuál es la enfermedad que tiene Javier Acosta?

Por medio de una transmisión en vivo a través de Facebook, Acosta contó a sus amigos el pasado 16 de agosto la difícil decisión de optar por la eutanasia, esto debido a los dolores y padecimientos que ha tenido a raíz del contagio con una bacteria.

Con la voz entrecortada y por algunos momentos tristes, Javier relató como su salud se ha deteriorado luego de quedar en silla de ruedas hace 9 años y hace 5 años contraer una bacteria después de ingresar a una piscina en Melgar, Tolima. “Ese hongo le puede dar a cualquier persona, pero en 5 días tenía una llaga que se me pasó al hueso del glúteo izquierdo y luego al derecho. Y ahí empezó todo. La infección comenzó a agrandarse”, narró.

Fueron síntomas de dolor de huesos y fiebre, que lo llevaron nuevamente a consultar, pero no fueron las mejores noticias por parte de los médicos. La bacteria había tomado fuerza e hizo metástasis en su pierna derecha. “Me hicieron cultivos y cirugía, pero la bacteria está tan fuerte que me acabó con los tejidos y huesos, por lo que me dieron la opción de amputarme mi pierna, pero me dijeron que eso no me aseguraba que se me pasara también a la otra, a los brazos, o a cualquier otra parte del cuerpo”, lamentó Javier.