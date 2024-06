¿Dejar a un perro por más de una hora solo en casa se considera maltrato animal?

La alimentación y la hidratación son esenciales para que el animal de compañía esté bien y no pase un mal momento solo en casa. Foto: Freepik

Esta semana, un seguidor de La Red Zoocial realizó la siguiente pregunta por correo: “¿Si alguien deja a su perro solo en el apartamento por más de una hora es considerado maltrato animal? Además, ¿qué pasa si esa situación se repite de manera frecuente y el animal ladra horas sin parar?”.

David Bravo, médico veterinario y líder en comportamiento y enriquecimiento ambiental en la Unidad de Cuidado Animal de Bogotá (IDPYBA), resolvió la duda y aseguró que dejar a un perro solo por más de una hora, bien sea en una casa o en un apartamento, no se consideraría maltrato animal, siempre y cuando el peludo tenga una buena salud física y mental, sea adulto y esté educado.

“Los perros pueden adaptarse a estar solos durante periodos incluso más largos de tiempo. De hecho, es ideal realizar ejercicios de independencia en casa, los cuales consisten en propiciar experiencias positivas, distanciándose gradualmente de los tutores, esto puede prevenir problemas de ansiedad al quedarse solos”, indicó el experto.

Sin embargo, Bravo también explicó que si esta situación se produce de manera frecuenta y el animal de compañía muestra signos de ansiedad, estrés o tristeza, sí podría considerarse maltrato animal. “En este caso debe realizarse el abordaje con la guía de un profesional en etología clínica, pues dejar que un trastorno como este avance sería vulnerar el bienestar físico y emocional del perro”.

Muy seguramente, en este punto, usted se estará preguntando a partir de cuántas horas se podría considerar maltrato animal. Ante esto, le cuento que no hay un número exacto, porque esto dependerá del comportamiento, raza, edad, salud y tamaño del perro (incluso, hasta del mismo hogar). No obstante, lo más adecuado es no dejar solo al peludo por más de 8 horas.

“No hay un número exacto, depende del perro, por ejemplo, de si está habituado a quedarse solo periodos de tiempo largos y de otras variables del entorno; sin embargo, más de 8 horas en cualquier perro ya sería una gran parte del día sin contacto humano, el cual es necesario para el balance emocional de esta especie por sus características sociales y el efecto de la domesticación. Si el animal cursa con un trastorno de conducta, como la ansiedad por separación o miedo a estímulos externos, el tiempo se reduciría dísticamente”, indicó Bravo.

De hecho, ni siquiera en la Ley 1774 de 2016, por medio de la cual se reconoce a los animales como seres sintientes y se establecen algunas medidas para evitar su sufrimiento y dolor, se habla de este tema. Ahora bien, en otros países, como España, sí hay un tiempo estimado. Según la nueva Ley de Bienestar Animal Española, es prohibido dejar sin supervisión a cualquier animal de compañía durante más de tres días consecutivos. En el caso de los perros, este plazo no podrá ser superior a 24 horas consecutivas.

Según Bravo, si el animal de compañía ladra durante horas, lo primero que se debe hacer es dar aviso al tutor de lo que está sucediendo, para que él evalúe con un veterinario si el perro tiene algún problema de salud y comportamiento, y así establecer un plan de tratamiento que puede incluir enriquecimiento ambiental, ejercicios diarios de modificación de conducta y, en muchos casos, medicación ansiolítica.

No obstante, si usted hizo esto y el cuidador no tomó ninguna medida, lo aconsejable es que contacte al administrador del lugar (si es propiedad horizontal) o a las autoridades competentes para que realicen una visita de verificación de condiciones de bienestar, teniendo como sustento la grabación de las vocalizaciones excesivas a diario. (Para conocer más sobre este tema, lea: Ruido de mascotas en propiedad horizontal: ¿puede haber multa y qué dice la ley?)

Por último, recuerde que puede llamar y reportar estos casos a través de la línea celular 122, la línea nacional gratuita 018000 91 97 48 y en Bogotá al 5702000 (opción 7).

Si tiene alguna pregunta sobre el bienestar, cuidado y salud de su perro o gato, no dude en escribir al correo laredzoocial@elespectador.com