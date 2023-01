Denuncian muerte de perrita que habría sido ahorcada en una veterinaria en Bogotá

Se trata de una cocker spaniel de 1 año que murió luego de dejarla para un baño en Ooh Lala Pets Spa. Foto: Facebook

Un nuevo caso de maltrato animal tiene consternados a los habitantes del barrio Bosque Popular, localidad de Engativá, en Bogotá. Se trata de la muerte de Nala, una cocker spaniel de un año y ocho meses que falleció el pasado 24 de enero durante una sesión de belleza en un establecimiento comercial llamado Oh La La Pets Spa.

De acuerdo con Valentina Romero, propietaria del animal, quien a través de una publicación de Facebook expresó su indignación, llevó a la canina en la mañana a la peluquería y la dejó bajo el cuidado del personal del lugar. No obstante hacia las 2 de la tarde, recibió una llamada donde le contaban que Nala había muerto a causa de estrés.

“No creímos esto porque Nala tenía dos años y no tenía ninguna enfermedad” dijo la joven mujer a Citytv. Por esto, ella decidió mirar las cámaras de seguridad para asegurarse de lo que había pasado. “Miramos las cámaras y pudimos evidenciar que al pasarla a otra camilla mi perrita tenía una cuerda en el cuello y otra en su estómago, también tenía un bozal” manifestó Valentina.

Los vídeos, que fueron publicados por la mujer en Facebook, muestran cómo las auxiliares de la peluquería canina realizan el procedimiento de baño, mueven a Nala a otro lugar y, posteriormente, la canina se ve en dos patas cuando, finalmente, cae sobre la mesa y las empleadas del lugar intentan reanimarla.

“Cuando la Policía llega dice que vaya y le haga exámenes a mi perra pero los de la peluquería me dijeron que no me iban a dar el dinero para los exámenes. Ellos incluso no tienen papeles para su funcionamiento y las autoridades nos dicen que no tienen sellos para ponerle” denunció la mujer a través del vídeo. Posteriormente, de acuerdo con sus cuidadoras, el animal fue trasladado a la Universidad Nacional de Colombia para determinar la causa de su muerte.

La empresa, por su parte publicó un comunicado a través de su cuenta de Instagram donde manifestaron que Nala “se tornó agresiva y, por temas de seguridad, el personal procedió a colocarle un bozal. Luego continuó con episodios agresivos, alteración y posteriormente se desmayó”. Además, indican que, hasta el momento, no hay ninguna prueba sobre el motivo de su fallecimiento.

La competencia sobre este caso la tiene la Fiscalía General de la Nación quien se encuentra adelantando las investigaciones pertinentes. Por parte del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) se ofreció el acompañamiento para presentar la denuncia penal.

“Se me fue la alegría de mi casa por la maldad de los seres humanos, solo me quedan palabras de agradecimiento hacia ti, llegaste a mi vida en el momento en que más lo necesitaba y te fuiste cuando menos lo esperaba” escribió Valentina lamentando la muerte de su mascota. Además, espera que estos establecimientos tengan más filtros a la hora de contratar al personal que se encarga del bienestar de las mascotas.

Este jueves 26 de enero a las 7:00 p.m. se realizará una velatón en la Calle 63c #69-09, sede de Oh La La Pets, en honor a Nala.

De acuerdo con el IDPYBA, los ciudadanos pueden acceder al servicio gratuito que presta el Centro de Atención Jurídica de este instituto para registrar casos relacionados con conflictos vecinales o familiares, de propiedad horizontal o por responsabilidad médico-veterinaria, entre otros.

“Este es un espacio gratuito, abierto a toda la ciudadanía. Es así como en la Bogotá que estamos construyendo defendemos todas las formas de vida”, expresó Yuly Castro, jefe de la Oficina Asesora Jurídica del IDPYBA.

Para acceder a este servicio, los ciudadanos pueden hacer uso de la página web dando clic aquí, escoger la modalidad, fecha y hora deseadas, y diligenciar el formulario. A vuelta de correo recibirá la confirmación de la cita o el enlace de conexión. Debe ser mayor de edad, contar con mínimo una hora de disponibilidad y aportar las evidencias el día de la cita.

Los horarios disponibles para la atención son:

Virtual: de lunes a viernes, de 8 a.m. a 12 m. (inicia la última asesoría), y de 2 a 6 p.m. (inicia la última asesoría). La conexión se realiza a través de Microsoft Teams.

Presencial: martes y jueves, de 10 a.m. a 12 m. (inicia la última asesoría), y de 2 a 4 p.m. (inicia la última asesoría). Se realiza en la sede administrativa en la carrera 10 No. 26-51, torre sur, piso ocho.

