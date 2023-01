Denuncian nuevo caso de maltrato animal: perrita recibió 38 puñaladas en Neiva

Al parecer la canina habría quedado en medio de una discusión de pareja, en donde al parecer, uno de los involucrados tomó venganza. Foto: Pixabay

Un nuevo caso de maltrato animal se presentó en las últimas horas en la capital del Huila, se trata de una perrita de raza criolla y de aproximadamente un año de edad que fue brutalmente atacada con un cuchillo.

El animal fue llevado a la clínica Sisbén para Perros y Gatos ubicada en el barrio Timanco de Neiva, donde debió ser intervenido quirúrgicamente. Según la versión de la persona que llevo a la perrita a la clínica veterinaria, el hecho se registró, al parecer, en medio de una discusión entre la dueña del animalito y su pareja sentimental.

“Recibimos un paciente que, por circunstancias ajenas a nosotros, porque fue al parecer en medio de una pelea intrafamiliar, sufrió 38 puñaladas. La perrita debió ser sometida a un procedimiento quirúrgico y se le cogieron cerca de 170 puntos”, indico el médico veterinario Jonathan Ramírez.

El hecho ha generado indignación entre los habitantes del sector pues, al parecer, la mujer habría actuado contra el animal por venganza contra su pareja sentimental. “Esto es horrible, no pueden seguir sucediendo casos como este, ya es demasiado. Recibir un paciente en estas condiciones por personas tan inhumanas, ¿cómo pueden ensañarse así con un animalito?”, comentó Paola Escandón, pasante de la clínica, y quien expuso el lamentable caso en sus redes sociales.

Escandón también manifestó que espera que el animal encuentre un nuevo hogar y que no regrese con su propietaria. “Afortunadamente no fue con un arma larga; porque el desenlace del animal habría sido otro, no podemos imaginar lo que podría pasar con una persona”, afirmó.

Según el comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, coronel Diego Fernando Vásquez “se adelantan las actividades propias de indagación y actos urgentes que nos permiten establecer con certeza la situación de tiempo, modo y lugar que suscitó este grave hecho del cual ya se tienen indicios”.

“Ya se tienen indicios de la mujer responsable quien, al resultar penalmente responsable y en concordancia con el código penal 339 A podría alcanzar una pena privativa de la libertad de 12 a 36 meses y multa de 5 a 60 SMLV”, añadió el comandante.

La ley colombiana establece que el trato de los seres humanos hacia los animales debe basarse en el respeto, la solidaridad, la compasión, el cuidado; la prevención del sufrimiento y el abandono, así como de cualquier forma de abuso, maltrato, violencia, y trato cruel.

Además, esto está tipificado en el Código Penal, Artículo 339A, donde se habla sobre delitos en contra de los animales. Así, se indica que “el que, por cualquier medio o procedimiento maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física, incurrirá en una condena”.

De acuerdo con el artículo, por este tipo de delitos de maltrato animal, usted puede exponerse a una multa entre los 5 y los 50 salarios mínimos. Además si le causa la muerte puede enfrentar pena de prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses, e inhabilidad especial de uno (1) a tres (3) años para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales.

En casos en donde existen agravantes del crimen, la pena aumentará de la mitad a tres cuartas partes. Entre los agravantes, se encuentran: cuando la conducta se comente con sevicia, cuando el delito ocurra en vía pública, cuando hay presencia de menores de edad, cuando se cometen actos sexuales y cuando estos delitos previstos son realizados por servidores públicos.

