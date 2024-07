Denuncian que perro de apoyo emocional quedó encerrado por horas en un avión de Avianca

Este es Hunter, el perro de apoyo emocional de Leidy Paola Castro. Foto: Instagram:@castro_wilches

El hecho ocurrió el pasado domingo 30 de junio, cuando Leidy Paola Castro se disponía a tomar su vuelo en la aerolínea JetSmart, de Pereira a Bogotá, junto a Hunter, su perro de apoyo emocional.

Días antes, la joven había confirmado la posibilidad de viajar con su animal, a lo que la aerolínea le respondió afirmativamente: “Llamé dos días antes del vuelo al call center y me indican que puedo viajar con Hunter en cabina con un guacal de tela”, cuenta Leidy a través de su denuncia hecha en redes sociales.

Pero cuando llegó el momento de abordar, la aerolínea, denuncia, se negó a dejarla viajar con su acompañante canino y, según la joven, no le ofrecieron una solución pese a que les mostró los certificados de Hunter como perro de apoyo emocional y sus documentos médicos.

“Les pido el favor que me devuelvan la plata o que resuelvan teniendo en cuenta el contexto anterior y se niegan a reembolsar. Yo muestro todos los certificados de Hunter y mis documentos médicos; sin embargo, no les importa y me dicen que no puedo viajar, que perdí el vuelo”, dice Leidy.

Ante esta situación, Leidy Paola optó por adquirir un nuevo boleto con Avianca, quienes le indicaron que Hunter debía viajar en la bodega de carga en un guacal rígido, pese a ser un perro de apoyo emocional, esto, atendiendo las políticas establecidas de la aerolínea para viajar con animales de soporte emocional. Sin embargo, el vuelo experimentó un prolongado retraso debido a daños en la turbina, lo cual obligó a Hunter a permanecer en la bodega por aproximadamente 6 horas, hasta que el vuelo fue finalmente cancelado.

“A esté avión se le daña la turbina y nunca se movió. Yo preocupada por el estado de mi mascota, le digo a los asistentes del vuelo que pertenecen a la aerolínea y nadie hace nada por bajarlo pronto o sacarlo. Teniendo en cuenta que el vuelo se había cancelado, luego de 6 horas me entregan por fin a Hunter. Para este momento eran las 9 de la noche, y Hunter estaba en su guacal desde las 3 de la tarde”, relata la joven en redes sociales.

Después de esta situación, el vuelo fue reprogramado para el día 1 de julio, y nuevamente, las autoridades de Avianca, y atendiendo sus políticas de viaje, le dijeron a Leidy Paola que Hunter debía bajar en bodega. “Hunter estaba temblando y se negaba ingresar al guacal, como era de esperarse luego de lo traumático del vuelo cancelado. Les dije a las personas de la aerolínea que lo dejaran viajar en cabina, puesto que era responsabilidad de la aerolínea exponer a mi mascota a ese estrés el día anterior. Ellos se niegan y me condicionan a tomar el vuelo o perderlo”.

Después de esta situación, Leidy Paola procedió a hacer las denuncias y, según ella, nadie la ayudó. “Me acerco a las autoridades nacionales, exponiendo mi caso y preocupada por mi perrito. Ellos se lavan las manos señalando que cada aerolínea puede hacer lo que sea con sus políticas”.

Al respecto, este medio le preguntó a Avianca sobre este caso y respondieron: “Estamos haciendo las validaciones respectivas”.

