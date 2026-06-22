Denuncian que perro fue pintado como un tigre durantes las elecciones presidenciales

El caso fue difundido por el defensor de animales Andrés Preciado a través de sus redes sociales. Foto: Andrés Preciado

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Una fuerte polémica se desató en redes sociales luego de que circularan imágenes de un perro que habría sido pintado con rayas para parecer un tigre durante las celebraciones por los resultados de las recientes elecciones presidenciales en Colombia.

La denuncia fue realizada por el defensor de los animales Andrés Preciado (cuenta de Instagram @andrespreciadop), quien compartió fotografías y videos del animal y solicitó la intervención de las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

“Solicitamos a la Policía de Colombia investigación en este caso. Si alguien tiene información de este bebé me la puede hacer llegar para darle auxilio con alguna fundación”, escribió Preciado en sus redes sociales. El activista rechazó categóricamente el uso de animales en actividades relacionadas con manifestaciones políticas o celebraciones públicas.

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Según señaló preciado, las imágenes han generado preocupación debido a los posibles riesgos que representa la aplicación de pinturas o sustancias sobre la piel y el pelaje de los perros. “No hace falta contarles que estas pinturas pueden ser tóxicas para ellos”, manifestó.

La controversia surgió en medio de las celebraciones posteriores a la jornada electoral, donde algunos usuarios cuestionaron que el animal hubiera sido utilizado como parte de una manifestación pública.

De acuerdo con la información difundida en redes sociales, el perro habría sido llevado al lugar por su propio cuidador. Expertos en bienestar animal han advertido en distintas ocasiones que el uso de pinturas o productos no diseñados específicamente para animales puede ocasionar irritaciones en la piel, intoxicaciones por lamido, problemas respiratorios y episodios de estrés.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre el caso. Mientras tanto, organizaciones y defensores de los animales han pedido que se investiguen las circunstancias en las que ocurrió el hecho y han reiterado el llamado a evitar prácticas que puedan comprometer el bienestar estos seres.

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