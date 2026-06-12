Este es el primer municipio de Colombia con un punto fijo gratuito de esterilización animal

Imagen de referencia. Con esta nueva infraestructura, las mascotas podrán acceder durante todo el año a procedimientos seguros y especializados. Foto: Unsplash

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Funza volvió a destacarse a nivel nacional tras la apertura del primer punto fijo gratuito de esterilización animal en un municipio colombiano, una iniciativa que fortalece las acciones de bienestar y protección para perros y gatos.

Aunque ciudades como Bogotá, Medellín y Manizales ya cuentan con espacios similares, esta es la primera vez que un municipio logra consolidar un centro permanente destinado a la realización de estos procedimientos de manera continua y especializada para la comunidad.

La nueva infraestructura permitirá desarrollar jornadas de esterilización durante todo el año en instalaciones adecuadas para este tipo de atención.

El centro dispone de equipos médicos especializados, anestesia inhalada, monitoreo permanente durante las intervenciones quirúrgicas, recuperación asistida y seguimiento posterior a cada procedimiento, con el propósito de garantizar condiciones seguras para los animales atendidos.

La puesta en funcionamiento de este servicio ha sido bien recibida por numerosos habitantes del municipio, quienes durante años habían manifestado la necesidad de fortalecer las estrategias de tenencia responsable y control poblacional de mascotas.

Además del beneficio para los animales con hogar, la iniciativa también busca aportar a la reducción del abandono y mejorar las condiciones de aquellos que permanecen en situación de calle.

Con este proyecto, Funza reafirma su compromiso con el bienestar animal y se posiciona como un referente para otros municipios del país. La comunidad resalta que esta apuesta representa una inversión con impacto social y ambiental, orientada a promover el respeto por la vida y la protección de los animales.

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