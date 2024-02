Devolvieron a Vicente, el perro que fue robado en Bogotá: ¿Dónde estaba?

Vicente es un yorkshire terrier que fue robado en Bogotá. Foto: Ricardo Arango

Vicente es un perrito de raza yorkshire terrier que fue robado el pasado miércoles 21 de febrero en la localidad de Chapinero, Bogotá, mientras recorría las calles con una paseadora de caninos. Ricardo Arango, el tutor de la mascota, le dijo a Noticias Caracol que recibió la indignante noticia mientras se encontraba en su oficina.

“Normalmente, Vicente es paseado por una persona dedicada a este servicio. En un momento de descuido, dos individuos aprovecharon la situación para arrebatar al perro”, informó el Arango.

Según informó el medio de comunicación, inmediatamente después del hecho, el hombre inició la búsqueda de su perrito a través de redes sociales. Los delincuentes se contactaron con él y le exigieron una suma de dinero a cambio de la devolución de su fiel amigo. No obstante, volvieron a robarle. “Pensé que estaba tratando con alguien que tenía buenas intenciones de devolverme a Vicente, así que consigné 500 mil pesos, pero también me robaron esa cantidad”, afirmó el dueño.

El ciudadano también le afirmó a Noticias Caracol que monitoreó el collar de Vicente equipado con GPS. El propietario quedó perplejo al descubrir que el canino ya no se encontraba en Chapinero, sino en el barrio Marsella. No obstante, cuando llegó al lugar, los propietarios del inmueble no le permitieron el ingreso.

Afortunadamente, y después de días de incertidumbre y angustia, la historia de Vicente y su cuidador tuvo un final feliz. Según relató Arango, los delincuentes le habían regalado el perrito a una madre y a sus dos hijas. La mujer, sin sospechar el origen del perro, lo aceptó en su hogar. No obstante, se percató de la búsqueda desesperada que se llevaba a cabo en toda la ciudad y no dudo en entregar a Vicente.

El reencuentro tuvo lugar en la localidad de Fontibón. “De verdad que muchas gracias, se los agradezco, yo lo estaba extrañando, él es mi niño”, expresó Arango.

