Después de más de seis meses con su familia adoptiva, Trueno, ha regresado al cuidado de los rescatistas que un día lo salvaron del abandono. La noticia ha golpeado con fuerza a quienes lo acompañaron en su proceso, no solo por el impacto emocional, sino por lo que representa: una ruptura del compromiso que debería ser para toda la vida.

Trueno no es un caso aislado. Su hermana, Luna, también fue devuelta tiempo atrás. Ambos fueron rescatados en Boyacá cuando estaban en grave riesgo de ser arrojados a un río. Tras sobrevivir a esa amenaza, encontraron hogares que, con el tiempo, también los dejaron atrás.

Desde Adopta un peludo, se reconoce con honestidad que ningún proceso de adopción garantiza al 100% que estos casos no sucedan. La ilusión de ver a un animal, salir a jugar, amar a una familia y brindar compañía, se quiebra cuando se decide devolverlo por un mal comportamiento, sin antes agotar caminos de paciencia, guía o acompañamiento.

El regreso de Trueno también evidencia las limitaciones que enfrentan los rescatistas. Durante semanas no pudieron recibirlo de vuelta por falta de un hogar de paso, ya que dependen completamente de personas solidarias y no cuentan con un espacio propio. Una de sus grandes metas, dicen, es poder construir un lugar donde ningún perro vuelva a estar en riesgo de quedarse sin techo.

La situación se vuelve aún más crítica en un mes donde han bajado tanto las adopciones como las donaciones. Actualmente, la fundación cuida de más de 20 animales, y cada uno representa un compromiso económico y emocional diario: alimentación, transporte, medicamentos, esterilización, guardería. Por eso, se ha hecho un llamado urgente a padrinos y madrinas que quieran apoyar a Trueno con donaciones desde 10.000 pesos. También se reciben ayudas físicas como concentrado, arroz, camitas o pechugas.

La historia de Trueno es un recordatorio de que adoptar no es solo un gesto de amor: es una decisión que implica responsabilidad, paciencia y constancia. Los animales no son desechables ni intercambiables. Merecen ser parte de una familia que los acompañe hasta el final. Si usted desea apoyar o conocer más sobre Trueno, puede comunicarse al 319 707 8977 o por las redes sociales de @adoptaunpeludo_. Porque devolver un perro no debería ser nunca una opción.

