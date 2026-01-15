Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

Dogo, el perrito abandonado y rescatado que terminó trabajando en apoyo emocional

Dogo pasó de vivir en las calles a convertirse en parte fundamental de una clínica veterinaria, donde hoy brinda apoyo emocional y acompaña a otros animales. Su historia ha conmovido a cientos de usuarios en redes sociales.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
La Red Zoocial
La Red Zoocial
15 de enero de 2026 - 05:56 p. m.
Dogo pasó de ser un paciente abandonado a una presencia clave en el cuidado y acompañamiento de otros animales.
Dogo pasó de ser un paciente abandonado a una presencia clave en el cuidado y acompañamiento de otros animales.
Foto: @dr.doggoberto
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Dogo, también conocido como Doggoberto, es un perrito que pasó del abandono a convertirse en parte fundamental de una clínica veterinaria, donde hoy cumple labores de apoyo emocional y acompañamiento para otros animales. Su historia fue compartida a través de la cuenta de Instagram @dr.doggoberto, donde se ha ganado el cariño de cientos de usuarios.

De acuerdo con lo relatado en sus publicaciones, Dogo llegó a la veterinaria tras ser encontrado abandonado en las calles de Guadalajara, México, en delicado estado de salud. En ese momento era apenas un cachorro. “Me encontraron en el periférico y me llevaron a la veterinaria porque estaba muy enfermito”, se escucha en uno de los videos difundidos en redes sociales. Aunque recibió atención médica y cuidados constantes, la familia que lo había dejado allí nunca regresó por él.

Vínculos relacionados

Así es el entrenamiento de los perros de rescate acuático que salvan vidas en el mar
A esta perrita la dejaron abandonada y con una bolsa con todas sus cosas: busca ayuda
Síntomas que no debe ignorar: esto significa que su perro beba demasiada agua

Durante su recuperación, el equipo del hospital veterinario lo rodeó de afecto y, con el paso del tiempo, Dogo se fue integrando de manera natural a la rutina del lugar. Según cuenta la propia página, comenzó a acompañar a otros perros, en especial a aquellos que llegaban nerviosos o salían de procedimientos médicos. “Yo cuidaba a los perritos que andaban con los papás nerviosos”, relata Doggoberto en una de sus publicaciones.

Aunque era querido por todos, durante un tiempo dormía solo en una jaula dentro de la clínica. La situación cambió cuando una de las veterinarias lo invitó a pasar una noche fuera del hospital. Tras esa experiencia, la doctora decidió adoptarlo formalmente y convertirse en su familia. “Después de esa pijamada decidió adoptarme y ser mi mami oficialmente”, se menciona en el relato compartido.

Actualmente, Doggoberto acompaña a su cuidadora todos los días y cumple funciones como perrito de apoyo emocional, permaneciendo junto a pacientes en recuperación, brindando compañía tras cirugías y ayudando a generar un ambiente más tranquilo dentro del hospital veterinario.

Desde la cuenta @dr.doggoberto, su cuidadora continúa compartiendo el día a día de este perrito, cuya historia se ha convertido en un ejemplo de cómo el abandono puede transformarse en una nueva oportunidad cuando hay cuidado, empatía y compromiso.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perros

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.