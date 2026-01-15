Dogo, el perrito abandonado y rescatado que terminó trabajando en apoyo emocional

Dogo pasó de ser un paciente abandonado a una presencia clave en el cuidado y acompañamiento de otros animales. Foto: @dr.doggoberto

Dogo, también conocido como Doggoberto, es un perrito que pasó del abandono a convertirse en parte fundamental de una clínica veterinaria, donde hoy cumple labores de apoyo emocional y acompañamiento para otros animales. Su historia fue compartida a través de la cuenta de Instagram @dr.doggoberto, donde se ha ganado el cariño de cientos de usuarios.

De acuerdo con lo relatado en sus publicaciones, Dogo llegó a la veterinaria tras ser encontrado abandonado en las calles de Guadalajara, México, en delicado estado de salud. En ese momento era apenas un cachorro. “Me encontraron en el periférico y me llevaron a la veterinaria porque estaba muy enfermito”, se escucha en uno de los videos difundidos en redes sociales. Aunque recibió atención médica y cuidados constantes, la familia que lo había dejado allí nunca regresó por él.

Durante su recuperación, el equipo del hospital veterinario lo rodeó de afecto y, con el paso del tiempo, Dogo se fue integrando de manera natural a la rutina del lugar. Según cuenta la propia página, comenzó a acompañar a otros perros, en especial a aquellos que llegaban nerviosos o salían de procedimientos médicos. “Yo cuidaba a los perritos que andaban con los papás nerviosos”, relata Doggoberto en una de sus publicaciones.

Aunque era querido por todos, durante un tiempo dormía solo en una jaula dentro de la clínica. La situación cambió cuando una de las veterinarias lo invitó a pasar una noche fuera del hospital. Tras esa experiencia, la doctora decidió adoptarlo formalmente y convertirse en su familia. “Después de esa pijamada decidió adoptarme y ser mi mami oficialmente”, se menciona en el relato compartido.

Actualmente, Doggoberto acompaña a su cuidadora todos los días y cumple funciones como perrito de apoyo emocional, permaneciendo junto a pacientes en recuperación, brindando compañía tras cirugías y ayudando a generar un ambiente más tranquilo dentro del hospital veterinario.

Desde la cuenta @dr.doggoberto, su cuidadora continúa compartiendo el día a día de este perrito, cuya historia se ha convertido en un ejemplo de cómo el abandono puede transformarse en una nueva oportunidad cuando hay cuidado, empatía y compromiso.

