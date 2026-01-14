A esta perrita la dejaron abandonada y con una bolsa con todas sus cosas: busca ayuda

La mascota fue descrita como de carácter noble, juguetón y amoroso. Foto: @canesguerreros

Una perrita que fue abandonada y amarrada a una reja, junto a una bolsa con sus pertenencias, hoy se encuentra a salvo gracias a la labor del refugio Canes Guerreros, ubicado en la ciudad de Medellín. El caso fue dado a conocer por la propia organización a través de sus redes sociales, donde relató cómo el destino terminó cruzando el camino del animal con quienes ahora velan por su bienestar.

Según explicó Canes Guerreros en su cuenta de Instagram (@canesguerreros), la historia comenzó cuando el equipo vio una publicación sobre una perrita abandonada en la calle y decidió compartirla para ayudar a difundir el caso. Sin embargo, no imaginaban que al día siguiente se encontrarían con ella de manera directa. Mientras realizaban unas diligencias personales, vieron a lo lejos a una perrita corriendo por la calle, visiblemente asustada. Al acercarse, confirmaron que se trataba de la misma cachorra que habían difundido el día anterior.

El rescate se realizó con el apoyo de varias personas, quienes lograron ponerla a salvo. Desde entonces, la perrita permanece en un hogar de paso, bajo el cuidado de Canes Guerreros, a la espera de una familia que le brinde un hogar definitivo.

En un video difundido en redes sociales, el refugio señaló que, tras el rescate, la perrita suele permanecer junto a la ventana, como si esperara el regreso de quienes la abandonaron en la calle. No obstante, el equipo también destacó su carácter noble, juguetón y amoroso. Aunque al inicio se mostró nerviosa, con el paso del tiempo ha comenzado a ganar confianza y disfrutar de las caricias.

Canes Guerreros informó que la perrita será entregada en adopción con revisión veterinaria y vacunas al día. También reiteró el llamado a la ciudadanía para ayudar a cambiar su historia. “Indignarse no cambia nada para ella, compartir sí”, señaló el refugio en su publicación.

Las personas interesadas en adoptarla pueden comunicarse al WhatsApp 301 177 7330 o a través de las redes sociales del refugio @canesguerreros. La organización, dedicada al rescate, rehabilitación y protección de animales en situación de abandono, recordó que cada adopción transforma dos vidas: la del animal rescatado y la de la familia que decide abrirle su hogar.

