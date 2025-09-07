No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
La Red Zoocial
Perros

Dueños se llevan sorpresa al dejar a su pastor alemán solo en casa (video)

El video provocó debate en redes, con comentarios que iban desde críticas al uso de jaula hasta anécdotas de dueños que vivieron lo mismo.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
07 de septiembre de 2025 - 06:12 p. m.
Imagen de referencia. No todos los perros jóvenes cumplen con la fama de destructores cuando se quedan solos.
Imagen de referencia. No todos los perros jóvenes cumplen con la fama de destructores cuando se quedan solos.
Foto: Pixabay
En Haslet, Texas, una pareja vivió un momento de tensión que terminó con una grata sorpresa. Brian Baker, de 35 años, y su esposa Shayla de 33, dejaron por error a su cachorro de pastor alemán, Maverick, suelto en casa durante toda la jornada laboral.

El error quedó registrado en un video de TikTok que ya supera 1,2 millones de reproducciones. En las imágenes, Brian confesó que, camino a casa, recordó que no había asegurado al perro en su jaula, lo que lo hizo temer lo peor. Sin embargo, al ingresar encontró todo en orden, salvo unas plumas fuera de lugar y un par de frascos de champú movidos.

“Esperaba un desastre mucho mayor, porque ha hecho estragos en mucho menos tiempo. Fue una agradable sorpresa”, declaró Baker a Newsweek. Según explicó, decidió grabar el momento convencido de que la casa estaría destrozada, pero Maverick se mostró tranquilo y obediente.

El caso generó reacciones divididas entre los usuarios de redes sociales: algunos criticaron el uso de jaula, mientras que otros compartieron experiencias similares con sus mascotas. Dueños de pastores alemanes señalaron que comprendían la preocupación, dada la energía y travesuras propias de la raza.

Aunque la situación pudo haber terminado en caos, Maverick dejó una lección inesperada a sus dueños y a millones de espectadores: no todos los perros jóvenes cumplen con la fama de destructores cuando se quedan solos.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

