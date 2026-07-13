El emotivo retiro de Mazli, un perro policía que superó graves enfermedades

Mazli superó una torsión gástrica, una enfermedad autoinmune y varias cirugías antes de culminar su carrera como agente K9. Foto: Charles County Sheriffs Office

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Entre aplausos, abrazos y lágrimas, el perro policía Mazli se despidió oficialmente de su carrera en las fuerzas del orden del condado de Charles, en Maryland, Estados Unidos. La ceremonia de retiro, realizada en la sede de la Charles County Sheriff’s Office (CCSO), reunió a compañeros, amigos y miembros de la institución para rendir homenaje a uno de sus agentes caninos más queridos.

Las imágenes compartidas por la CCSO en sus redes sociales muestran uno de los momentos más conmovedores de la jornada: el cabo Tyler Willis, guía y compañero de Mazli durante años, visiblemente emocionado mientras acompañaba al canino en su despedida oficial. Tras una carrera marcada por el servicio y la superación, ambos cerraron juntos una etapa.

Según destacó la oficina del sheriff del condado de Charles, Mazli se ganó el reconocimiento de la institución por su lealtad, sus habilidades de rastreo y su compromiso con la protección de la comunidad. Sin embargo, su historia también estuvo marcada por la resiliencia.

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De acuerdo con la publicación de la CCSO, el perro policía logró recuperarse de varios problemas médicos graves a lo largo de su vida, entre ellos una torsión gástrica potencialmente mortal, una enfermedad autoinmune y diversas intervenciones quirúrgicas. A pesar de estos desafíos, continuó desempeñando sus funciones junto a Willis durante años.

Durante el homenaje, el cabo compartió algunas anécdotas que permitieron conocer una faceta más personal de su compañero de cuatro patas. Entre ellas, reveló que uno de los alimentos favoritos de Mazli era cualquier snack proveniente de la cadena Chick-fil-A y que disfrutaba especialmente nadar en el río. También aseguró que lo que más extrañará el perro de su vida laboral será acompañarlo en sus recorridos diarios y participar en las actividades que tanto disfrutaba durante el servicio.

La jubilación, sin embargo, no significará una separación. La CCSO informó que Mazli continuará viviendo junto a Willis, quien se convertirá ahora en su cuidador a tiempo completo. Sus días transcurrirán entre paseos, visitas a nuevos lugares, tiempo de descanso en casa, jornadas en la playa y tardes viendo partidos de béisbol.

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“Disfruta de la jubilación, Mazli, y gracias por un trabajo bien hecho”, expresó la oficina del sheriff en su mensaje de despedida, un reconocimiento a la trayectoria de un perro que dedicó años de su vida al servicio de su comunidad y que ahora podrá disfrutar de un merecido descanso junto a la persona con la que compartió cada misión.

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