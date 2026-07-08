Perrita fue rescatada de los escombros en Venezuela y ahora será entrenada para salvar vidas

La perrita fue bautizada como Fénix por los rescatistas, quienes destacaron su historia de supervivencia tras ser encontrada entre los escombros. Foto: Fuerza Armada de El Salvador

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La historia de Fénix comenzó entre los escombros que dejó el doble terremoto ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio y que cobró la vida de miles de personas. La perrita fue rescatada con vida por la Unidad Humanitaria de Rescate (UHR) de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) durante la misión humanitaria que ese país adelantaba para apoyar las labores de búsqueda y atención de las personas afectadas.

Según informó la institución, el hallazgo ocurrió mientras los equipos de rescate trabajaban en las zonas impactadas por la emergencia. Tras ponerla a salvo, los rescatistas decidieron llamarla Fénix, en alusión a su historia de supervivencia y a la oportunidad de comenzar una nueva vida.

La Fuerza Armada de El Salvador anunció que la perrita fue trasladada a ese país, donde pasará a formar parte de la familia de la Unidad Humanitaria de Rescate. Allí iniciará un proceso de entrenamiento para convertirse en integrante oficial de la UHR y participar en futuras misiones de búsqueda y salvamento junto a los binomios caninos de la institución.

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“La Unidad Humanitaria de Rescate no solo salva vidas humanas. Durante nuestra misión humanitaria en Venezuela rescatamos a Fénix, una hermosa perrita que resurgió de entre los escombros. A partir de ahora tendrá un nuevo hogar y una gran misión: entrenarse para convertirse en integrante de la UHR y salvar vidas junto a su manada”, señaló la FAES en sus redes sociales junto con fotos de la perrita.

Con esta decisión, Fénix deja atrás la tragedia y comienza una nueva etapa como futura rescatista, acompañando al equipo salvadoreño en labores humanitarias y de búsqueda de personas.

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