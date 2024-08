“El perrito está bien”: Federico Gutiérrez desmiente caso de maltrato en Medellín

El perrito fue rescatado por su actual familia hace seis años. Foto: X: DenunciasAntio2

El pasado 21 de agosto se dio a conocer una denuncia por redes sociales de un presunto caso de maltrato animal en Medellín. En el video, publicado por un medio de denuncias ciudadanas, se ve a un perrito asomándose por las rejas de su casa con una “herida” en su hocico. Según el denunciante, el perro tenía marcas en su cuerpo y permanecía con bozal para que no ladrara: “Supongo que no ladra porque le amarran el hocico con una cuerda o un micropore, siempre que me asomo sale el dueño supongo y el perrito de inmediato entra”.

Esta denuncia se volvió viral rápidamente en redes sociales y diferentes usuarios pidieron a las autoridades de Medellín que revisaran el caso y pusieran al perrito a salvo si era necesario. Y así fue, según Federico Gutiérrez, Alcalde de Medellín, la Policía Ambiental se trasladó rápidamente a la dirección de la denuncia para verificar el estado del animal.

Al llegar a la residencia, el personal de la seccional de Carabineros de la Metropolitana del Valle de Aburrá pudo examinar al animal, identificado ahora como Luna, y se dieron cuenta de que estaba en óptimas condiciones y que la marca de su rostro es una cicatriz de hace muchos años. Como cuenta el personal que atendió el caso, “Luna fue rescatada hace más de seis años por una fundación y los propietarios actuales le están brindando todas las condiciones necesarias para el bienestar animal”.

La Policía Ambiental visitó este lugar y encontró que el perrito tiene garantía de sus 5 libertades. Es un animalito rescatado del maltrato, como evidencian las cicatrices que ya se están recuperando. Afortunadamente el perrito está bien. Gracias a la ciudadanía por reportar,… https://t.co/oBgUSyFBcZ — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 22, 2024

Afortunadamente, este caso fue aclarado y no se encontró evidencia de maltrato animal. Esto nos deja ver la importancia de la denuncia ciudadana y el reporte a tiempo de estos casos para que las autoridades competentes puedan revisarlos y velar por el bienestar de los animales de compañía.

#Medellín/ Atendemos Denuncia Ciudadana de Posible Maltrato Animal y Confirmamos el Buen Estado de la Mascota.



En respuesta a una denuncia ciudadana recibida, nuestros hombres y mujeres Policía Ambiental se desplazaron al lugar señalado para investigar un posible caso de… pic.twitter.com/c6KFGfI7hy — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) August 23, 2024

