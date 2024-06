En esta ciudad europea le pagarán $200.000 si adopta a un perro callejero

El plan seguirá hasta que se eliminen de las calles y los espacios públicos el mayor número posible de perros callejeros. Foto: EFE - Esteban Biba

El video se volvió viral: un hombre dando una paliza a un perro callejero, golpeándolo una y otra vez. No se preocupó por la posibilidad de que lo vieran o grabaran, puesto que la población de perros callejeros de Kosovo se ha vuelto tan problemática que los deja vulnerables.

Nadie sabe si el perro sobrevivió, pero las imágenes bastaron para que las asociaciones de defensa de los animales se movilizaran. Se estima que hay entre 3.500 y 4.000 perros callejeros solo en Pristina, la capital de este país, y el ayuntamiento decidió reaccionar.

El alcalde de Pristina, Perparim Ram, creó la iniciativa “Un techo para cada perro” y prometió una prima de 50 euros al mes (30% del salario mínimo y lo equivalente a $200.000) a quien adopte un perro callejero.

Lo que ocurrió en el video “no es un suceso aislado, es algo cotidiano en Kosovo”, escribió Argjenta Dociqi, figura central del movimiento de defensa de los animales, en la red social Facebook.

En las zonas rurales de Kosovo, abundan mucho más los perros callejeros, quienes mueren de hambre o frío.

¿Dinero por adoptar un perro?

“Cuidar de un perro es caro y muchos no pueden permitírselo”, señaló a AFP el alcalde de Pristina. “Por eso ayudamos a las familias que se comprometen a adoptar perros callejeros”.

Su programa no consiste únicamente en encontrar familias de acogida. El alcalde quiere guarecer a todos los animales que aún no han sido adoptados en refugios, donde los vacunarán y esterilizarán. La recogida de los perros callejeros ya ha comenzado, y “continuará hasta que no quede ninguno en las calles”, declaró Ram.

Sami Haxhaj fue uno de los primeros habitantes de la capital en adoptar no a uno, sino a diez perros, a través del programa municipal. “Quiero hacer algo por ellos”, explicó el mecánico de 52 años, señalando las casetas y el patio donde los animales pueden jugar sin peligro, para ellos o para los demás. “Me hace feliz darles un techo, comida y espacio”, añadió. De hecho, espera que le permitan acoger a diez perros más.

Bajram Kazagiqi, un arquitecto de sesenta años, alaba el proyecto. “Si queremos cuidar a nuestros habitantes, debemos cuidar también a los perros callejeros como si fuesen de la familia, porque también viven en esta ciudad”.

¿Qué tan viable es?

La iniciativa del alcalde no ha recibido solo halagos, sino también críticas, entiendo el contexto social, político y económico que atraviesa la ciudad. “¿Somos lo suficientemente ricos para gastar dinero en perros?”, se pregunta Mirsad Balaj, un jubilado de 65 años. “Deberían esterilizarlos a todos, si no, derrocharemos todo el presupuesto del Estado los perros”.

“Si las estimaciones del número de perros callejeros en la capital son correctas, con dos millones de euros al año podremos probablemente resolver el problema”, asegura el alcalde, añadiendo que hacía falta que “alguien afrontase este reto”.

Para Elza Ramadani, directora de la Fundación por los Derechos de los Animales, hay que “centrarse en las causas del problema: la falta de control de natalidad y los abandonos”.

Ella no espera un milagro, ni cree que la reducción del número de perros callejeros sea inmediata: “Podría suceder en 10 o 20 años, cuando tengamos más amor por los animales, y cuando todos los miembros de la sociedad quieran adoptarlos”.

Por el momento, se espera que la iniciativa siga en marcha y obtenga buenos resultados para que se implemente en otros lugares. Sin embargo, desde La Red Zoocial somos conscientes de que dar dinero no va a solucionar 100 % la problemática, pues se debe priorizar la tenencia responsable de los animales.

