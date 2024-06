La última cena de Jenni: así fue la despedida de una perrita con cáncer terminal

Ella es Jenni, la canina a la que pusieron la eutanasia por el profundo dolor que le ocasionó el cáncer. Foto: TikTokprincesagodin

Con los años, el vínculo entre personas y mascotas se va estrechando y el amor va creciendo. ¿Se imagina lo que se puede sentir por una mascota que ha estado junto a usted por más de 10 años? Para Lucy Her una usuaria mexicana de TikTok, y su hermana Sofía, el estar tanto tiempo con su perrita les ha movido el corazón y por ello le hicieron una despedida proporcional al aprecio que le tienen.

Ambas organizaron un día especial para Jenni, una canina salchicha con 15 años de edad, que incluía un festín con todos los alimentos que la mascota alguna vez soñó con probar. Con el único objetivo de que el último día de la peluda fuera el mejor que las tres hubiesen vivido juntas.

Como este era un recuerdo que querían conservar por siempre, Her capturó en un video la dinámica que crearon para Jenni y la compartió a través de redes sociales.

Como comer era lo que más le gustaba hacer a la perrita, sus tutoras la llevaron hasta un McDonalds para que “probara las cosas que jamás había probado”. Durante el picnic improvisado, Jenni disfrutó de alimentos que en el cotidiano vivir los caninos no pueden ingerir, porque son perjudiciales para su salud y su metabolismo no los procesa correctamente. Pero, sus tutoras, al saber que ya no tendrían más oportunidades de consentir a la mascota, le dieron a probar todo lo que la perrita les pedía con más insistencia: helado, nuggets de pollo y hamburguesas.

Por esto, muchos de usuarios admitieron haber tenido una sensación agridulce, ya que para muchos es triste decir adiós a una mascota, pero también se mostraron felices por el gesto que tuvieron con Jenni, a quien se le puso la eutanasia, tras llegar a una etapa terminal de cáncer que le hacía sentir un profundo dolor.

“Aunque fue su último día y la pasó de lo mejor, no deja de doler. Mi mayor temor”, escribió un usuario, mientras que otras personas se animaron a compartir los recuerdos más preciados con sus peludos. Tal fue el caso de una mujer que contó la historia de Toby, que partió del mundo terrenal cuando tenía 18 años y al que se le mimó mucho durante sus últimas horas con un baño de agua caliente y una cómoda siesta, de la que nunca despertó.

@princesagodin Los perritos son los mejores amigos y ayer se fué el perrito de mi hermana @anasofi.herreg , Jenni estuvo 15 años con nosotros y fué el primer perrito que tuvimos en casa. Vuela alto Jenni y encuentra la paz y la felicidad donde quiera que estes ❤️‍🩹💫 #dogsoftiktok #longervideos ♬ Cute lovely piano (cat, dog, animals)(1480778) - Noru

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱