En video: adoptan perro que entró a robar peluche en Miniso

Los animales se están convirtiendo de forma paulatina en los dueños de Internet, gracias a su carisma, inteligencia y ternura. Esto fue lo que ocurrió recientemente en un local de Miniso en Bolívia, la gran cadena de artículos personales y para el hogar.

A través de la cuenta de TikTok del local, puede verse cómo entra un perro de la calle a robar uno de sus peluches. En la grabación, se muestra al animal huyendo del lugar con un conejo rosado en su boca, mientras es perseguido por los vendedores del local.

Múltiples usuarios de redes sociales se enternecieron por el hecho, por lo que comenzaron a preguntar qué fue lo que pasó con el perro después de la grabación. A través de una continuación del video, la tienda mostró que decidieron regalarle el peluche y también adoptarlo, para brindarle cariño, amor y afecto.

Actualmente, los miembros llaman al perro “Snoopy” y aseguran que ellos deben cumplir órdenes, pues “es el nuevo jefe” del lugar. Posteriormente, llevaron a la mascota a una revisión médica veterinaria, para descartar enfermedades, bañarlo y cortarle el pelo.

Actualmente, el video cuenta con 2.7 millones de visualizaciones y más de 200 mil me gusta. La tienda aseguró que, después del éxito del video, comenzarían a compartir más material audiovisual en donde Snoopy sea el protagonista.

Un hecho similar ocurrió en septiembre de 2023, en donde una empresa decidió contratar a un perro, para dar cariño y amor a sus empleados. Este can, de nombre Boris Baguim, firmó un contrato por término indefinido con la empresa, que está ubicada en el distrito de Baguim do Monte, en el municipio de Gondomar, Portugal.

Este hecho comenzó cuando una mujer decidió pedir ayuda para dar en adopción a Boris Baguim, debido a que en su nuevo hogar no le iban a permitir tener mascotas. Según explicó a EFE el secretario del gobierno local Marco Teixeira, los trabajadores de la junta de la empresa cuidaban al perrito por turnos mientras le buscaban un hogar definitivo.

Gracias a su compañía, el can logró enamorar a todo el personal del recinto, motivo por el cual decidieron quedarse con él por más tiempo. “Después de un período de prueba de 15 días, donde Boris Baguim cumplió con todos los requisitos, hoy y oficialmente el Consejo Parroquial de Baguim do Monte y Boris Baguim firmaron un Contrato de Prestación de Servicios por un período indefinido como organismo de control de nuestras instalaciones. Te deseamos una larga vida llena de amor y cariño”, comunicó la Junta Parroquial de Baguim do Monte en sus redes sociales.

La empresa clarificó en el contrato que darán “asistencia veterinaria, alimentación, diversión, amor y cariño” al animal, con el objetivo de brindar ejemplo para que otras entidades decidan adoptar a animales sin hogar. La publicación del contrato del perrito se hizo viral, por lo que varias personas comenzaron a felicitar al recinto por la acción caritativa con el animal.

