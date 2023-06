Envían a la cárcel a joven que mató al perro de su pareja sentimental en Medellín

La Fiscalía afirmó que, durante la agresión con un arma blanca, el joven habría matado a la mascota de su pareja, un perro de raza bull terrier. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Un joven de 24 años fue enviado a la cárcel, después de ser señalado de agredir, verbal y físicamente, a su compañero sentimental, de 38 años, y matar a su perro. Los hechos ocurrieron en el barrio Enciso, de Medellín.

La Fiscalía afirmó que, durante la agresión con un arma blanca, el joven habría matado a la mascota de su pareja, un perro de raza bull terrier.

“La valoración del veterinario forense determinó que una de las heridas comprometió el corazón del animal y le causó la muerte. Hace varios meses, el presunto agresor habría amenazado con matar a su pareja y su mascota, pero en esa oportunidad la víctima no denunció los hechos por temor”, afirmó Yiri Milena Amado Sánchez, directora Seccional de Fiscalías de Medellín.

Después de la investigación, se determinó que el victimario, con frecuencia, revisaba el celular de su pareja y le dañaba la ropa, por lo que fue capturado y se le imputaron los cargos de violencia intrafamiliar y maltrato animal agravado.

El doctor Harold Hovel, miembro de la Asociación Humanitaria del Estado de Nueva York, ha investigado la conexión entre la crueldad animal y la violencia contra humanos durante más de 20 años. Según su texto “Abuso animal y violencia humana”, las personas podrían beneficiarse enormemente si lucharan contra la crueldad animal, pues esto podría salvar varias vidas humanas, debido a la relación que existe entre ambos crímenes. “Muchos, si no la mayoría, de delincuentes juveniles y jóvenes responsables de tiroteos en escuelas de Estados Unidos, estaban involucrados en casos de maltrato animal. La mayoría de los criminales violentos (más del 60%) comenzaron realizando actos de crueldad animal en una edad temprana”, argumenta el autor en su texto.

Andrea Liliana Ortiz González es psicóloga clínica y de la salud, Magíster en Psicología y colaboradora del Colegio Colombiano de Psicólogos, que se ha dedicado a trabajar de la mano de niñas y mujeres víctimas del conflicto armado. Ella le comentó a La Red Zoocial que, a partir de distintas investigaciones, se ha determinado que existen indicadores que evidencian la violencia o agresión no directa, a partir de daños a objetos o seres “cercanos” a quien se quiere lastimar. “En algunas relaciones de pareja, es común que se quiera herir a alguien a través de su mascota. Vulnerar a una mascota es una forma de dañar el bienestar de otra persona sin agredirlo directamente”, comenta.

Maltratar una mascota es, esencialmente, un acto de control sobre la persona a la que se quiere lastimar. Este tipo de comportamientos indican la intención de herir a otra persona en algunos escenarios. Sin embargo, no es una regla que se cumpla en todas las ocasiones. “Esta es una forma de informar, de manera violenta, un control y amenaza a otra persona”, explica Ortiz González.

La Oficina Federal de Investigación (FBI), servicio de seguridad e inteligencia nacional de Estados Unidos, ha sugerido que el maltrato contra mascotas también podría desvelar una futura agresión contra seres humanos, además de una manipulación psicológica contra víctimas de violencia en el hogar: “los animales de compañía pueden ser una fuente de consuelo para las víctimas de abuso doméstico. Desafortunadamente, el abusador a menudo explota este vínculo para manipular, controlar y castigar a las víctimas. Para crear miedo y control, el abusador puede amenazar, herir o matar al animal”, puede leerse en un artículo del Boletín de Aplicación de la Ley del FBI.

Yudy Natalia Martin le comentó a La Red Zoocial que, en su trabajo existían Casas de Refugio, espacios destinados para el cuidado de mujeres que corrían el riesgo de ser violentadas. No obstante, varias de ellas decidían quedarse en sus hogares, pues no podían abandonar a sus mascotas. “Normalmente, las mujeres se niegan a abandonar a su maltratador, porque no pueden llevarse a sus animales de la casa”, explica ella.

Juliana Barberi, directora de la corporación RAYA, fundación de Medellín que vela por la protección de los animales, asegura que ha evidenciado la relación que existe entre ambos tipos de violencia. “Estas son violencias interrelacionadas, que suelen manifestarse como violencia doméstica, intrafamiliar, violencia hacia las parejas y agresión contra animales que conviven en estas familias”, comenta Barberi.

