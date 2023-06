¿Por qué no le pusieron GPS a Wilson, el perro que se perdió en el Guaviare?

Wilson nació en Chiquinquirá, Boyacá, y fue entrenado en la especialidad de rastro e intervención. Foto: Archivo Particular

Ya su cumple más de una semana desde la última vez que se vio a Wilson, el perro que hizo parte de la Operación Esperanza, que dio con el paradero de Lesly (13 años), Soleiny (9), Tien Noriel (5) y Cristin (1), quienes permanecieron perdidos durante 40 días entre la selva del Guaviare y Caquetá.

Ante la desaparición del canino, que fue parte fundamental en la búsqueda, se han desatado varias preguntas sobre su estado y su paradero. Entre estas, muchos se cuestionan por qué Wilson no llevaba un GPS, si se trataba de una operación de rescate.

Carlos Pérez, jefe del Centro Nacional de Recuperación de Personal de la Fuerza Aérea Colombiana, comentó a Blu Radio que Wilson no llevaba un dispositivo de ubicación, ya que no se acostumbra a que los perros militares se alejen de su guía canino, quien en este caso era el soldado profesional Cristián David Lara Cuaran, quien no ha querido salir de la selva hasta encontrar a su fiel compañero perruno.

“Normalmente, no se les coloca un GPS. No es normal que estos perros se alejen de su pareja (militar) en cualquier escenario. Es un hecho atípico. Obviamente, entendemos la complejidad del terreno y las situaciones que sucedieron”, comentó Pérez, quien enfatizó en que las circunstancias del entorno tampoco hubieran hecho tan útil el uso de este implemento.

“Hay que entender también que el tener el GPS en esta área es muy complejo porque las comunicaciones no son fáciles y también la alimentación de la batería por tantos días, pues no tendría la energía suficiente para mantener la señal”, señaló.

Asimismo, Lenin Opsina, militar en retiro y quien trabajó con animales de búsqueda y rescate, y que además es especialista en comportamiento canino, declaró a Blu Radio también que, por temas de protocolo, los animales que participan en misiones de rescate no deben llevar equipamiento, y que el uso del GPS se da en condiciones extremas. Y aunque el terreno selvático era un lugar complejo para desplegar las labores de búsqueda, en especial, por la comunicación, las Fuerzas Militares optaron por otras herramientas tecnológicas, dispuestas por el comando de Fuerzas Especiales del país.

“Ellos cuentan con equipos satelitales, que nos permitía tener comunicación en tiempo real con las unidades que estaban ingresadas. De igual manera, seguimiento satelital de ellos. Sabíamos por dónde ellos iban caminando. Todos los días teníamos dos reuniones en donde verificábamos qué habían encontrado o situación especial habían detectado para enlazar esa información en el Puesto de Mando Unificado y orientarlos para la búsqueda de los menores”, expreso Pérez.

La Operación Esperanza no termina hasta que Wilson aparezca. Las Fuerzas Militares saben que el perro está vivo y esperan dar con su paradero. Por el momento, le están dejando comida en varias partes para que él tampoco pierda la esperanza de que será encontrado.

“La moral es que Wilson está vivo. Ya los soldados lo vieron, no sabemos por qué su comportamiento, pues cuando lo llamaron para acercarse, él salió corriendo”, dijo el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Fernán Giraldo Bonilla.

