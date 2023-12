¿Es malo regalar perros o gatos en Navidad?

Una gran cantidad de niños suelen pedir como regalo de navidad un perro o gato. Foto: Pixabay

La navidad es una época de alegría y celebración donde suele estar presente la ilusión por dar regalos a los seres queridos. Para algunas personas, regalar una mascota es una buena idea; sin embargo, es importante ser consciente de las responsabilidades que esto conlleva.

El debate de si es o no correcto regalar animales de compañía es bastante amplio, en especial, por el tema del abandono. De acuerdo con el estudio “Él nunca lo haría”, de la Fundación Affinity, en esta época del año se suele repetir una misma historia: un niño, niña, amigo o pareja pide una mascota como regalo. No obstante, en algunos casos, el animal de compañía se convierte en un inconveniente o una responsabilidad no deseada y termina siendo abandonado a los pocos meses.

De acuerdo con la investigación, una gran cantidad de niños suelen pedir como regalo de navidad un perro o gato, datos que se ven reflejados en el aumento de adopciones durante esta época. Según la Fundación Affinity, las fundaciones y refugios de animales detectan que las peticiones de adopción crecen antes de navidad en un 36%. Ante esto, los expertos dicen que es importante que los padres les informen a sus hijos que los animales no son juguetes, sino seres sintientes que requieren de cuidado y protección.

Según el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, durante estas fechas es importante contemplar la prevención del abandono, ya que los animales también hacen parte de las familias. “En las calles suelen estar expuestos a diversos peligros, accidentes y se pueden desorientar si no cuentan con nuestra atención”, recalca la entidad.

Desde La Red Zoocial recomendamos no regalar perros y gatos, ni en navidad ni en otros momentos del año, cuando no se tiene la certeza de los cuidados que estos animales requieren. Más aún cuando se trata de una sorpresa o una decisión impulsiva. No obstante, si piensa hacerlo, asegúrese de estas cosas:

Que la persona esté capacitada para educar a la mascota y realmente la desee.

Que la persona tenga los medios económicos para cubrir todas las necesidades de la mascota.

Si se trata de un niño, que los padres sean conscientes de que, en realidad, ellos son los responsables del bienestar del animal.

Convivir con un perro o gato influirá en los próximos 10 años o más de la persona o la familia. Por lo tanto, que la decisión esté consensuada entre todos los miembros del hogar.

Recuerde: los animales no son juguetes. Si va a tomar la decisión, debe ser de manera consciente y responsable.

