La Red Zoocial
Perros

Este fue el objeto encontrado en el estómago de un cachorro tras una cirugía de emergencia

En casos como este, inducir el vómito puede representar un riesgo grave para la mascota.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
06 de enero de 2026 - 08:00 p. m.
Tras la cirugía, la familia expresó alivio al saber que la hoja tenía colocada su cubierta plástica.
Un cachorro de bull terrier inglés de cinco meses fue sometido a una cirugía de emergencia en el Reino Unido luego de ingerir una hoja de afeitar que se encontraba en la basura durante la víspera de Año Nuevo.

El perro, llamado Charlie, fue llevado de inmediato al centro veterinario luego de que sus dueños sospecharan que había tragado una hoja perteneciente a una rasuradora desechable. Debido al tipo de objeto y al riesgo que implicaba provocarle vómitos, los especialistas optaron por esperar y realizar estudios al día siguiente para confirmar su ubicación.

Una radiografía permitió verificar que la hoja, de aproximadamente 39 milímetros, estaba alojada en el estómago del animal. Ante este escenario, el equipo veterinario determinó que la cirugía era la única alternativa para salvarle la vida.

La intervención se realizó con éxito y permitió retirar la hoja sin que se produjeran complicaciones adicionales. Según informó la clínica, Charlie se recuperó favorablemente y pudo regresar a su hogar el mismo día de la operación. En un control posterior, el personal de enfermería confirmó que el cachorro se encontraba activo y en buen estado de ánimo.

El dueño del animal explicó que el cachorro accedió a la basura mientras intentaba comer un sándwich desechado, luego de que una puerta de seguridad quedara abierta, lo que le permitió llegar al lugar donde se encontraba el objeto peligroso.

Tras la cirugía, la familia expresó alivio al saber que la hoja tenía colocada su cubierta plástica, lo que ayudó a reducir la gravedad de las lesiones internas. Desde la clínica veterinaria recordaron que los perros suelen ingerir objetos indebidos y advirtieron que, en casos como este, inducir el vómito puede representar un riesgo grave.

Finalmente, el equipo de Teme Veterinary Practice señaló de manera preventiva que es fundamental mantener objetos peligrosos fuera del alcance de las mascotas y supervisar sus movimientos dentro del hogar para evitar accidentes que puedan poner en riesgo su vida.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

