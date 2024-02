Esto hace un perro cuando quiere escaparse de su dueño

Que un perro escape puede tener varios motivos. Sin embargo, hay comportamientos determinados que pueden anticipar la escapada. Foto: OLIINIK IGOR

Que un perro intente irse de su hogar puede significar diferentes cosas y para prevenirlo es importante precisar esas sensaciones que provocan en su canino las ganas de salir corriendo de su casa. De todas formas, no se preocupe, porque con entrenamiento y paciencia puede hacer que la mascota deje a un lado este hábito que, en algunos casos, pone los pelos de punta.

No obstante, a través de ciertas conductas puede anticipar que su canino escapará de casa. Por ejemplo, cuando ladran, rascan superficies, e incluso lloran, como muestra de nerviosismo y de que no están bien en el lugar que se encuentran. Asimismo, pueden mostrarse inquietos y curiosos por el entorno exterior, ya que, en ocasiones, los instintos son los responsables de que los peludos se alejen de su tutor y no sepan volver a él.

En primer lugar, puede que el motivo por el que su peludo intente dejar el hogar sea por miedo, según Tractive, empresa dedicada a la alimentación de mascotas, lo que es evidente con jadeos, salivación excesiva, junto con temblores. Ya que al igual que las personas, los peludos pueden sentir agentes externos que, como instinto, les provoquen ganas de huir.

Por ejemplo, fuegos artificiales, truenos, aglomeraciones de personas o disparos. Esto ocurre porque “los perros tienen una capacidad auditiva muy aguda y pueden escuchar sonidos de entre 15 Hz – 50.000 Hz, mientras que el oído humano en condiciones normales solo puede escuchar ondas sonoras con frecuencias de entre 20 Hz y 20.000 Hz”, dicen los expertos.

Por otro lado, el deseo de escapar puede aparecer cuando hay ansiedad por separación, que aparece cuando sus tutores no están a su lado, lo que ocasiona que actúen de forma extraña. En consecuencia, el canino puede romper cosas, morder los muebles, hacer pipí en casa y, finalmente, intentar escapar, como síntomas de este nerviosismo.

El apareamiento también puede ser un motivo que aleje al peludo del hogar, pues tanto machos como hembras tienen un fuerte instinto de reproducción. “Si su perra está en celo, es posible que intente escaparse para encontrar a su príncipe azul. A mí me ocurrió, y mi perra apareció a casi 10 km de casa. Por suerte, un granjero de nuestro pueblo la vio y nos llamó; ¡me asusto solo de pensar lo que podría haber pasado! Acabamos con una camada de cachorros y una factura enorme para poner una valla mejor”, comentó a Tractive, quien ya ha vivido esta experiencia.

Otro instinto que puede hacer que su perro escape es la caza. Esto puede ser difícil de controlar, en particular cuando los caninos perciben el olor de animales salvajes e intentan seguir su rastro, por lo que su perro puede salir corriendo y desorientarse.

Si su canino ya ha intentado escapar, lo recomendable es asistir a un veterinario que le explique cómo evitar más estas situaciones que pueden poner en riesgo al animal. Tenga en cuenta que una vez el perro esté con usted, tomar reprimendas agresivas solo empeorarán la situación y dejarán secuelas en el comportamiento que serán notables en el futuro.

