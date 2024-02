Los tipos de personas que no le caen bien a los gatos

La socialización, los traumas y la ansiedad son tres factores esenciales para determinar por qué un felino tiene mayor afinidad con una persona y no con otra. Foto: Pixabay

Los gatos destacan por su inteligencia, sociabilidad, espíritu juguetón y lealtad. Disfrutan de la compañía de sus dueños, aunque en ocasiones solo los toleran debido al amor que les profesan. La lista de cosas que desagradan a los gatos es extensa y diversa, por lo que resulta crucial conocerla para evitar desarrollar comportamientos molestos con ellos. Lo que podría interpretarse como una expresión de afecto desde la perspectiva de los dueños, para el felino podría representar una amenaza.

Carolina Alaguna, etóloga y médica veterinaria, asegura que los felinos suelen llevarse mejor con las mujeres, porque tienen un tono de voz más suave y son delicadas. La experta explica que esto se debe a que son animales bastante sensibles, por lo que, si algunos hombres les hablan demasiado duro, los pueden asustar. Otro tipo de personalidades con las que son afines son las tranquilas y calmadas, por lo que cierto tipo de personalidades activas pueden terminar espantándolos.

De hecho, en una investigación liderada por Kurt Kotrschal, de la Estación de Investigación Konrad Lorenz, y la Universidad de Viena, los científicos analizaron las interacciones de 41 gatos y sus dueños, durante extensos períodos, divididos en cuatro partes. Cada comportamiento, tanto del felino como del propietario, fue minuciosamente registrado. Así mismo, se evaluaron las personalidades tanto de los dueños como de los gatos, mediante una prueba separada. Para la evaluación felina, los investigadores colocaron un juguete en forma de búho con grandes ojos de cristal en el suelo, para que el gato lo descubriera por sorpresa.

Los resultados revelaron que existe una fuerte influencia mutua entre los gatos y sus dueños, donde con frecuencia ambos controlaban los comportamientos del otro. De hecho, las mujeres extrovertidas que convivían con gatos jóvenes y activos experimentaron la mayor sincronización y entendimiento. El estudio evidenció que las mujeres tendían a interactuar más con sus gatos, ya sean machos o hembras, en comparación con los hombres.

Existen múltiples estudios para explicar por qué los gatos aceptan a unas personas y rechazan a otras. Según explica John Bradshaw, destacado experto en comportamiento felino y autor del libro “En la mente de un gato”, esta conducta está directamente relacionada con el contacto inicial o temporal que ocurre entre el felino y una persona específica. Por ello, factores como el género, la edad y las experiencias pasadas también ejercen influencia.

Bradshaw explica que los gatos tienden a mostrar desconfianza hacia personas desconocidas, debido a su naturaleza independiente. Son animales que saben cuándo, dónde y a quién otorgar afecto. En muchos casos, ese rechazo puede deberse a alguna dolencia momentánea del felino, a situaciones de estrés, a la falta de familiaridad con la persona o simplemente al deseo de mantener la distancia y no establecer conexión con ese momento específico.

La socialización, los traumas y la ansiedad también son tres factores esenciales para determinar por qué un felino tiene mayor afinidad con una persona y no con otra. Esto se debe a que los períodos de crianza en los felinos jóvenes son momentos esenciales para construir conexiones positivas con cualquier persona o animal, por lo que aquellos gatos que no experimentan adecuadamente esta fase de su vida corren el riesgo de desarrollar miedo y desconfianza hacia los humanos.

Por otro lado, eventos traumáticos, como el maltrato, pueden provocar que los gatos adquieran miedo hacia las personas. Otro factor común que genera miedo son los cambios en el entorno, como la mudanza, la llegada de una nueva persona a la familia o la partida de un ser querido, que pueden generar ansiedad en los gatos. Ante estos sentimientos, es probable que los felinos eviten acercarse a otras personas.

Los gatos suelen mostrar distintas señales de agresión; algunos pueden balancear la cola de un lado a otro, con un movimiento conocido como “efecto latigazo”. Otros maúllan de manera intensa, como una estrategia para expresar el deseo de retirarse. “Algunos gatos pueden erizar la cola o escupir, entre otras señales. Aunque algunos dueños lo perciban como juego, en realidad, es la manera en que los gatos comunican su cansancio y deseo de alejarse”, comenta Fredy Manrique, etólogo y experto en bienestar animal.

“Nunca he hecho un diagnóstico en donde yo diga que un gato no quiere a su dueño. En la mayoría de los casos, la razón radica en que el gato no se siente estable ni en armonía en su entorno”, explica Angélica Ruales, médica veterinaria.

Las expresiones de los gatos, especialmente a través de las orejas y la cola, son indicativas de sus emociones. “Cuando la cola se mueve en exceso, están estresados”, explica Angélica Ruales.

De hecho, el miedo es una de las principales barreras para generar vínculos con gatos, pues a menudo este se desencadena por cambios de rutina o la introducción de personas nuevas en el hogar de forma frecuente.

“Algunas personas pueden ser invasivas, impidiendo que el gato descanse, molestándolo continuamente. Como resultado, el gato rechaza la interacción y busca refugio. Además, los gatos pueden mostrar agresividad hacia niños o personas invasivas”, explica Fredy Manrique. Para fortalecer el vínculo con un felino, es esencial que el gato asocie a su dueño con experiencias positivas. “Es completamente desaconsejado castigar a un gato, golpearlo con un periódico o gritarle”, destaca Manrique.

“Para mejorar la relación con el felino, es crucial conocerlo a fondo, como se haría con un amigo. Reconocer sus preferencias, ritmos y límites son estrategias efectivas”, aconseja Angélica Ruales.

