Falso: hincha no vendió a su perro por comerse entradas de una final de fútbol

El dueño afirmó que su golden retriever de 11 meses de edad consideraba que sus boletas eran una "invasión a su hogar". Foto: T. Kla Wesley Jr.

A diferencia de lo que suele creerse, la raza de un perro no tiene ninguna relación probada con su agresividad u otros rasgos de su comportamiento. El origen de este tipo de conductas están ligadas a la forma en la que el cachorro es socializado durante sus primeros meses y con los traumas que pueda tener a lo largo de su vida. Algunos perros tienen reacciones inesperadas, que pueden resultar en accidentes o eventualidades imprevistas.

Esto fue lo que pasó en Inglaterra, en donde Alan Carling encontró los boletos para ver la final de su equipo favorito destruidos en el suelo. El hombre publicó en redes sociales, de forma irónica, que había decidido poner en venta a su perro: “este es mi perro Rudy, un cachorro pequeño y cree que las cartas por correo son una invasión de su hogar. Rudy pensó que me haría reír al comerse las entradas de Wembley que llegaron a casa mientras yo estaba fuera. Perro a la venta, 5 libras esterlinas”, afirmó Carling en la publicación.

Al ver la publicación, los usuarios en redes sociales tuvieron reacciones divididas. Si bien varias personas consideraron que la historia tuvo un desenlace gracioso, otros internautas se ofendieron por el proceder del dueño y consideraron que el animal no merecía ser abandonado. “Pues gracias a Dios el perrito va a salir de ese humano tan asqueroso que le tocó” y “la culpa fue el dueño”, son algunos de los comentarios que se sumaron en redes sociales.

El aficionado de 33 años ya se sentía triste después de ver a su equipo perder 2-0 contra el Liverpool. Afortunadamente, el hombre se ahorró los códigos QR de los boletos triturados, por lo que le permitieron entrar a la final en el estadio de Wembley.

Posteriormente, Carling clarificó en varios medios de comunicación que todo había sido una broma y que no vendería a su golden retriever de 11 meses. “En realidad no podría estar bravo con él. Él está bien, está muy bien. Le hice la ley del hielo por 24 horas. Él definitivamente no irá a Wembley, no lo dejaré estar cerca de más boletos”, comentó el propietario del animal para el medio ChronicleLive.

1. Identifique las situaciones que pueden generar estrés o ansiedad a su mascota. No lo fuerce a estar en esas situaciones.

2. Procure tenerlo siempre con correa y bozal en los lugares en los que pueda tornarse agresivo.

3. Relacione poco a poco a su mascota con otros animales y personas. Esto debe darse de manera progresiva, haciendo avances cada vez que el perro lo permita. Para esto, será crucial identificar los momentos en los que la mascota se encuentre relajada.

4. Pregunte a su veterinario de confianza por productos que le ayuden a disminuir su ansiedad para acompañar su proceso.

Recuerde que, en los casos de mascotas de difícil manejo, puede acudir a un veterinario experto en conducta animal para llevar un proceso profesional y acompañado. Los resultados podrán ayudar a su perro a tener una vida más tranquila y a mejorar sus espacios de actividad física al aire libre.

