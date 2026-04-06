La reconstrucción con IA permite imaginar a Candelario sin las huellas de la violencia que sufrió. Foto: Doggy In Home

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En un intento por visibilizar las consecuencias del maltrato animal desde una perspectiva diferente, la fundación Doggy in Home, dedicada al rescate y cuidado de animales en condición de vulnerabilidad en Bogotá, junto con su plataforma de adopciones Doggy Click, recurrió a la inteligencia artificial (IA) para reconstruir la apariencia de uno de sus perritos rescatados.

Se trata de Candelario, un canino de aproximadamente seis años que fue víctima de maltrato en Barranquilla, donde sufrió quemaduras severas. “Candelario fue quemado por completo y aun así decidió seguir confiando. Hoy camina, disfruta el pasto, saca la lengua al sol y mira a las personas como si todavía creyera que lo mejor está por venir”, señalan desde la organización.

Tras ser rescatado, el animal logró estabilizarse y actualmente permanece bajo el cuidado de la fundación, donde ha mostrado un comportamiento tranquilo, cercano y confiado. No obstante, las secuelas del maltrato siguen siendo evidentes. Presenta amplias zonas de su cuerpo sin pelaje debido a las quemaduras, y además padece megaesófago, una condición que exige cuidados específicos en su alimentación.

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El contraste se hace más evidente en la imagen generada con la IA. Allí Candelario aparece con un pelaje abundante y uniforme, y una expresión serena que incluso parece dibujar una sonrisa. Para la fundación, esta recreación permite imaginar cómo habría sido antes del ataque y, al mismo tiempo, dimensionar el impacto del maltrato más allá de las cicatrices visibles.

Desde Doggy in Home advierten que, en los procesos de adopción, muchos animales rescatados quedan en desventaja frente a otros por razones estéticas, pese a tener un carácter estable y afectuoso. “Sabemos que su imagen no encaja en los ‘perros fáciles de adoptar’. Pero también sabemos que quien lo elija no lo hará por lástima, sino por corazón”, aseguran.

Con esta iniciativa, la organización busca generar empatía y abrir la conversación sobre los prejuicios al momento de adoptar animales con historias difíciles. En el caso de Candelario, destacan su capacidad de adaptación y la calidad de vida que ha logrado recuperar, mientras esperan encontrarle un hogar definitivo.

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Quienes deseen conocerlo o iniciar un proceso de adopción pueden comunicarse a través de las redes sociales @doggyinhome y @doggyclick, o diligenciar el formulario de adopción habilitado por la fundación.

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