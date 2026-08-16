Gabo fue el último cachorro de su camada en ser adoptado y ahora hace parte de la Policía

Gabo nació en la comuna de Porvenir, en Tierra del Fuego, Chile, y es un mestizo de kelpie australiano y border collie. Foto: Instagram dogbinero

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Gabo tenía apenas un mes y medio cuando se convirtió en el último cachorro de su camada que aún esperaba una familia. Sin embargo, su vida cambió cuando un subteniente de Carabineros de Chile decidió adoptarlo y llevarlo consigo. Desde entonces, el pequeño perro no solo encontró un hogar, sino también un lugar especial dentro de una comisaría en Tierra del Fuego, en el sur del país.

La historia fue compartida en un video publicado en la cuenta de Instagram de Rodrigo Fuenzalida, integrante de Carabineros y tutor de Gabo, donde el cachorro es presentado como “Dogbinero”. Según la publicación, Gabo nació el 17 de abril de 2026, en la comuna de Porvenir, y es un perro mestizo de kelpie australiano y border collie.

Cuando tenía aproximadamente un mes y medio, todavía esperaba ser adoptado. Fue entonces cuando conoció a Fuenzalida, quien hacía parte de la jefatura de una comisaría y se encontraba lejos de su familia y de su ciudad de origen. En ese momento, buscaba un compañero para esta nueva etapa de su vida y decidió darle una oportunidad al cachorro.

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Desde su llegada, Gabo comenzó a acompañarlo y poco a poco se ganó el cariño de los demás carabineros y de las personas que visitan la unidad. De acuerdo con el relato publicado en redes sociales, suele recibir a quienes llegan a la comisaría moviendo la cola y buscando alguna muestra de afecto.

Las aventuras de Gabounto a los integrantes de Carabineros comenzaron a ser compartidas en Instagram y, actualmente, miles de personas siguen sus ocurrencias y su día a día en la unidad.

Gabo, además, tiene un compañero conocido como Naruto, un gato que también fue adoptado por integrantes de Carabineros y que comparte sus días con él.

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Pero la historia del cachorro podría trascender las instalaciones de la comisaría. Según lo contado en la publicación, Gabo próximamente visitará colegios y jardines infantiles con la misión especial de contribuir a promover la tenencia responsable de mascotas, la adopción y el respeto hacia los animales.

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