Frutas que puede comer su perro: cuáles son seguras y cuáles evitar

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Compartir un trozo de fruta con el perro puede parecer un gesto inofensivo, pero no todas son adecuadas para ellos y algunas incluso pueden representar un riesgo para su salud. Hill’s Pet Nutrition señala que los perros pueden consumir determinadas frutas, siempre que se les den en pequeñas cantidades y de manera adecuada.
Purina, marca de alimento para mascotas, por su parte, recomienda que los alimentos adicionales a las comidas habituales —incluidos los premios y las frutas— se administren con moderación y no representen más del 10 % de la ingesta calórica diaria del perro.
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Frutas que sí puede comer su perro
Según Hill’s Pet Nutrition, estas son algunas de las frutas que pueden consumir los perros:
Manzana: puede ofrecerse en pequeñas porciones, es una fuente de fibra y aporta vitaminas A y C. Antes de dársela al perro, es importante retirar las semillas y el corazón de la fruta.
Banano: contiene potasio y carbohidratos, pero también tiene un contenido elevado de azúcar, por lo que debe darse en cantidades pequeñas y de manera ocasional.
Moras: aportan antioxidantes, fibra y vitaminas A, C, K y E.
Pera: contiene fibra y cobre, al servirla, se deben retirar las semillas y el centro duro.
Piña: la piña fresca y cruda puede darse en pequeños trozos, lo importante es quitar la cáscara y la parte dura del centro.
Fresa: contiene vitaminas del grupo B y puede darse como un pequeño premio.
Sandía: es una fruta con un alto contenido de agua y puede ser una alternativa refrescante.
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¿Qué frutas no deben comer los perros?
Según Purina, algunas frutas pueden contener sustancias potencialmente tóxicas para los animales o presentar otros riesgos, por lo que no vale la pena incluirlas en su dieta.
Evite las siguientes frutas para su perro:
Uvas: pueden provocar reacciones graves y llegar a causar insuficiencia renal.
Cerezas: Aunque la pulpa de la cereza contiene algunos nutrientes, los tallos y las hojas contienen cianuro.
Aguacate: la piel y las hojas contienen persina, una sustancia que puede provocar vómitos y diarrea.
Tomate verde: tallos y las hojas contienen sustancias como solanina y tomatina que pueden ser perjudiciales para los perros en determinadas cantidades.
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Cinco recomendaciones antes de darle fruta a su perro
- Lave bien la fruta antes de ofrecérsela.
- Retire la cáscara cuando sea necesario.
- Quite las semillas, carozos y tallos, dependiendo de la fruta.
- Corte las frutas grandes en trozos pequeños, adecuados para el tamaño y la mordida del perro.
- Controle la cantidad, la fruta debe ser un premio ocasional y no reemplazar su alimentación habitual.
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