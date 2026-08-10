Frutas que puede comer su perro: cuáles son seguras y cuáles evitar

Sandía, banano y manzanas, entre las frutas que sí puede comer su mascota. Foto: Pexels.

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Compartir un trozo de fruta con el perro puede parecer un gesto inofensivo, pero no todas son adecuadas para ellos y algunas incluso pueden representar un riesgo para su salud. Hill’s Pet Nutrition señala que los perros pueden consumir determinadas frutas, siempre que se les den en pequeñas cantidades y de manera adecuada.

Purina, marca de alimento para mascotas, por su parte, recomienda que los alimentos adicionales a las comidas habituales —incluidos los premios y las frutas— se administren con moderación y no representen más del 10 % de la ingesta calórica diaria del perro.

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Según Hill’s Pet Nutrition, estas son algunas de las frutas que pueden consumir los perros:

Manzana: puede ofrecerse en pequeñas porciones, es una fuente de fibra y aporta vitaminas A y C. Antes de dársela al perro, es importante retirar las semillas y el corazón de la fruta.

Banano: contiene potasio y carbohidratos, pero también tiene un contenido elevado de azúcar, por lo que debe darse en cantidades pequeñas y de manera ocasional.

Moras: aportan antioxidantes, fibra y vitaminas A, C, K y E.

Pera: contiene fibra y cobre, al servirla, se deben retirar las semillas y el centro duro.

Piña: la piña fresca y cruda puede darse en pequeños trozos, lo importante es quitar la cáscara y la parte dura del centro.

Fresa: contiene vitaminas del grupo B y puede darse como un pequeño premio.

Sandía: es una fruta con un alto contenido de agua y puede ser una alternativa refrescante.

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Según Purina, algunas frutas pueden contener sustancias potencialmente tóxicas para los animales o presentar otros riesgos, por lo que no vale la pena incluirlas en su dieta.

Evite las siguientes frutas para su perro:

Uvas: pueden provocar reacciones graves y llegar a causar insuficiencia renal.

Cerezas: Aunque la pulpa de la cereza contiene algunos nutrientes, los tallos y las hojas contienen cianuro.

Aguacate: la piel y las hojas contienen persina, una sustancia que puede provocar vómitos y diarrea.

Tomate verde: tallos y las hojas contienen sustancias como solanina y tomatina que pueden ser perjudiciales para los perros en determinadas cantidades.

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Lave bien la fruta antes de ofrecérsela. Retire la cáscara cuando sea necesario. Quite las semillas, carozos y tallos, dependiendo de la fruta. Corte las frutas grandes en trozos pequeños, adecuados para el tamaño y la mordida del perro. Controle la cantidad, la fruta debe ser un premio ocasional y no reemplazar su alimentación habitual.

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