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¿Gafas para perros? Así fue que Candy dejó de tropezar y su vida tuvo otro color

La perrita caminaba con cautela, tropezaba con facilidad y muchas veces se detenía sin saber bien hacia dónde ir.

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17 de marzo de 2026 - 11:00 p. m.
La perrita no veía con claridad, y eso explicaba cada paso inseguro que daba.
La perrita no veía con claridad, y eso explicaba cada paso inseguro que daba.
Foto: @bunko
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Candy lentes como la llaman con cariño, es una pequeña perrita cuya vida cambió por completo gracias a algo tan inesperado como unos lentes. Antes de eso, su mundo era confuso y lleno de obstáculos. Caminaba con cautela, tropezaba con facilidad y muchas veces se detenía sin saber bien hacia dónde ir.

Preocupados, sus dueños decidieron llevarla a un especialista. Tras un examen oftalmológico veterinario, llegó la respuesta que nadie esperaba, Candy tenía problemas de visión.

No veía con claridad, y eso explicaba cada paso inseguro que daba. La solución, aunque poco común, eran unos anteojos diseñados especialmente para perros, con la graduación exacta que necesitaba.

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Al principio, los lentes parecían un accesorio curioso, incluso gracioso. Pero para Candy significaron algo mucho más grande. Poco a poco, empezó a moverse con mayor confianza. Caminaba sin miedo, exploraba su entorno y volvía a ser esa perrita alegre que siempre había sido, solo que ahora con una nueva forma de ver el mundo.

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