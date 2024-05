Giro de Italia: perro se atraviesa y casi genera accidente en la carrera

A pesar del hecho, el pelotón alcanzó a los escapados, por lo que se formó una nueva fuga masiva con 26 corredores. Foto: Fotocaptura X: @DAZN_ES

El giro de Italia se caracteriza por ser un evento repleto de emociones, euforia y eventos inesperados. De hecho, en medio de la carrera de hoy martes, que fue una etapa repleta de un ritmo acelerado, un perro se atravesó en medio de los ciclistas.

El hecho ocurrió a menos de 70 kilómetros de la meta, cuando los corredores comenzaron la carrera a toda marcha, en donde el animal de compañía se atravesó y casi provoca un accidente en el evento deportivo. Por este motivo, dos de los corredores casi se van al suelo, pues la presencia del animal los asustó y desestabilizó. No obstante, los deportistas lograron evadir al can, para evitar generarle algún daño.

Un instante después, varios de los deportistas que venían en cola tuvieron que maniobrar para no chocar contra el perro. Según informa Noticias Caracol, este espacio no se trataba de una zona de paso en la etapa, por lo que no había vallas ni nada que pudiera detener al perro. A pesar del hecho, el pelotón alcanzó a los escapados, por lo que se formó una nueva fuga masiva con 26 corredores.

Este tipo de casos recuerdan al público general que no todos los espacios pueden ser amables con los animales de compañía, pues pueden presentar riesgos o peligros para su cuidado y protección. De forma reciente, se viralizó un hilo en X, en el que múltiples usuarios manifestaron lo terrible que resulta para los animales de compañía cuando los peludos están en lugares públicos, especialmente cuando existe un alto tráfico de personas.

Algunos usuarios comentaron: “Lo siento, pero no todos los espacios deberían ser “pet friendly”, ¿qué hace con un perro salchicha en el tumulto de la Feria del Libro? Además de estresarlo y generarle ansiedad”. Lo anterior se debe a que los animales pueden sentir estrés o ansiedad en establecimientos públicos, pero esto dependiendo de la socialización que haya tenido en un pasado, según explicó la veterinaria Karla Carpio para El Espectador.

Desde La Red Zoocial, le recordamos que si usted ve a un animal callejero, debe cuidar y tener empatía para proteger a todas las especies, incluso a aquellas que se encuentran en estado de vulnerabilidad.