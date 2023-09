“Hachiko de Crimea”: el perro que murió tras esperar por años a su dueño

Se ganó el cariño de la población de Yalta, lugar en el que ocurre la historia, y en su memoria construyen una estatua. Foto: Twitter: @trollstoy

Yalta, una ciudad de la Crimea, se convirtió en el lugar que recorrería Mukhtar todos los días desde que su cuidador desapareció. La muestra de lealtad del perro al ser humano que cuidó de él, se tradujo en andar por la zona costera, detenerse y esperar con gran convicción a que su compañero apareciera entre la multitud. Esto, a pesar de que el ser humano al que tanto buscaba, un socorrista acúatico, falleció doce años atrás.

Así, la ciudad se convirtió en su hogar y los habitantes en sus compañeros de cada día. La gente, sabiendo la historia del perrito, empezó a acogerlo y mimarlo. Especialmente el trompetista callejero Viktor Malinovski, a quien conoció en el lugar en que el músico solía tocar.

Pronto estar juntos se convirtió en un hábito, al punto de que el canino empezó a llegar solo para acompañar con aullidos durante las presentaciones de Malinovski. Se dice que el tiempo que compartieron juntos marcó a la mascota hasta detectar esas canciones que le hacían mover la cola, entre ellas: Strangers in the night, de Frank Sinatra, y From souvenirs to souvenirs, de Demis Roussos.

A pesar de esto, el perro nunca dejó de recorrer el puerto y mirar al entrono buscando a su amo. Un gesto que los habitantes de la ciudad interpretaban como tristeza y anhelo de la mascota de ver a su persona favorita, por lo que siempre lo recordaron con aprecio, incluso después de su muerte.

Pues, al fallecer -en agosto pasado– las personas decidieron honrar su memoria e interminable lucha creando una estatua de que inmortalizara a este personaje. El empeño de los pobladorres llegó a la alcaldesa, Yanina Pavlenko, quien apoyó la idea y la convertirá en realidad al finalizar este año.

“Es una gran pérdida para nosotros, porque Mukhtar conocía y quería a todos los que venían a nuestra ciudad. Era un perro muy leal. Por supuesto, es una pena”, le dijo Pavlenko a la prensa y anunció que el monumento será instalado en el punto de embarque del puerto, porque allí solía pasear el canino todos los días.

De este modo, el perro fue nombrado como el “Hachiko de Crimea”, ya que el parecido –con la historia ocurrida en Japón hace mucho tiempo– es demasiado. La versión japonesa también trata de la inmortalización de un animal conocido como “el perro más fiel del mundo”, debido a que esperó por diez años a su amo en la estación Shibuya de la capital nipona.

En noviembre, justo cuando se espera que esté lista la estatua de Mukhtar, se conmemorarán, precisamente, los 100 años del ya inmortal Hachiko del Japón.

