Helena, la perrita que fue adoptada y luego de tres días fue devuelta al refugio

Helena está esterilizada, desparasitada y con las vacunas al día. Desde el refugio esperan que la adopte una familia cariñosa y responsable. Foto: Vida con perros

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Para un refugio no hay mayor alegría que dar en adopción responsable a ese animal que llegó al borde de la muerte y que, con amor, tiempo, paciencia y el cuidado adecuado, se recuperó y volvió a confiar en las personas. No obstante, así como es una gran felicidad encontrarles a su familia perfecta, también genera una gran tristeza cuando son devueltos.

Esto fue lo que le sucedió a Helena. El refugio Vida con perros, ubicado en Madrid, España, compartió en redes sociales que la perrita fue devuelta por sus adoptantes, quienes pensaban que adoptar era un simple juego y no un compromiso a largo plazo. “Nos devuelven a Helena tras tres días de adoptada y la dejan en una clínica para que la recojamos”.

Helena fue rescatada a inicios de 2024 gracias al trabajo de Vida con Perros. La perrita llegó junto a su madre (una border collie) y hermanos muy pequeños al refugio. Sus condiciones de salud no eran las mejores: estaban en el campo, sin comida, con heridas en sus cuerpos y a la suerte de cualquier persona que quisiera maltratarlos.

Pero, gracias al cuidado que recibieron en el lugar, se recuperaron y empezaron a correr, comer y ladrar enérgicamente. Cuando completaron su proceso de rehabilitación, tanto comportamental como social, la fundación compartió sus historias en redes sociales para ser adoptados. Y así fue rápidamente como todos encontraron a su familia soñada, excepto por Helena.

“Todos ellos salieron adoptados, pero Helena no ha tenido suerte”, explicó el refugio en redes sociales. Sin embargo, la historia de Helena estaba por tomar un rumbo diferente. A finales de marzo de este año, una familia se interesó en la perrita y, después de pasar el arduo y riguroso proceso de la entrevista, todo salió bien y se la pudieron llevar a casa.

Todos estaban felices en el refugio, pero, lo que no sabían es la que felicidad les iba a durar poco: Helena fue devuelta en menos de tres días.

Helena fue devuelta al refugio

Según el refugio, a Helena la abandonaron “porque no quería hacer pis, estaba reteniendo las heces, no se mostraba interactiva con su familia, era poco cariñosa y no quería comer”.

Esto es muy común en perros rescatados que llegan a un nuevo hogar. Al principio, y como explican los expertos, los animales van a tener miedo porque no conocen a las personas y el lugar (y la situación se complica aún más cuando hay otras mascotas en casa).

Es usual que en las primeras semanas (o incluso meses) no coman al lado de sus dueños, se aíslen por completo, no quieran jugar con ellos y hasta hagan sus necesidades dentro de la vivienda. Pero, con paciencia y tiempo de calidad, esto puede cambiar muy rápido.

No obstante, desde el refugio aseguran que no todas las personas están dispuestas a asumir esta responsabilidad y por eso es que terminan abandonando a los animales a su propia suerte, tal y como pasó con los adoptantes de Helena, quienes no duraron ni una semana con ella y decidieron deshacerse de ella.

En busca de un final feliz para Helena

Desde Vida con perros no pierden la esperanza, porque saben que Helena, al igual que todos los animales rescatados, merece un final feliz y una familia que la valore y cuide.

Helena está esterilizada, desparasitada y con las vacunas al día. Hace sus necesidades afuera y se lleva muy bien con otros animales y niños. La familia que la adopte debe saber que, al principio, puede costarle adaptarse al hogar, pero una vez entre en confianza será la perra más noble, cariñosa y leal. “Es el tipo de perro con el que se lograría una fidelidad brutal”.

Si quiere adoptar a Helena, y se encuentra en España, puede escribir a las redes sociales de Vida con Perros o llenar el siguiente enlace.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱