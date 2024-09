Hércules y Rodolfo, los perritos expulsados de la alcaldía, encuentran nuevo hogar

Según los residentes de La Pintada, hay otros animales que también se refugian en las instalaciones de la alcaldía. Foto: X: @GobAntioquia

La controversia en torno a Hércules y Rodolfo, dos perros que fueron expulsados de la Alcaldía del municipio de La Pintada, Antioquia, ha captado la atención pública. Después de una serie de decisiones que generaron debate, estos dos caninos han encontrado un nuevo hogar donde recibirán el cuidado que merecen.

Durante varios meses, Hércules y Rodolfo fueron alimentados y cuidados por los funcionarios de la alcaldía. Sin embargo, una reciente orden del alcalde de La Pintada, Hernán Darío Correa, llevó a su expulsión.

En un video que se ha hecho viral, Correa se escucha diciendo: “Fuera de acá de la alcaldía, acá adentro no le voy a permitir. Y si me toca tomar acciones, las tomo, pero no se lo voy a permitir”, mientras ordena a sus subalternos que dejen de alimentar a los perros dentro de las instalaciones y que, si se les van a dar comida, sea fuera del lugar. Esta decisión provocó una serie de reacciones de la comunidad y las autoridades.

Lea: La polémica por la expulsión de dos perros que hizo el alcalde de La Pintada

#Antioquia/ El alcalde de La Pintada, Herman Correa, sacó a dos perritos que eran acogidos y alimentados por personas de la Administración en la sede municipal. Escuchen la forma en la que se refiere al tema: "Y si me toca tomar acciones las tomo", eso es una amenaza? pic.twitter.com/bUrUfMK1s6 — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) September 12, 2024

Recientemente, la Procuraduría solicitó al alcalde de La Pintada información detallada para esclarecer los hechos ocurridos. La entidad informó en el boletín oficial que el alcalde Hernán Darío Correa deberá entregar un informe ejecutivo que incluya, entre otros aspectos, campañas educativas y culturales destinadas a promover el cuidado de los animales.

En cuanto a los perritos, según el Secretario de Ambiente de Antioquia, Jimmy Collazos, Hércules y Rodolfo serán trasladados a la finca Villa Clarín, donde recibirán cuidado y atención.

Collazos confirmó que los perros han sido adoptados y recibirán un entorno adecuado para su bienestar. “Recibimos una instrucción clara y contundente del gobernador; verificar el estado de Rodolfo y Hércules (...) podemos ver que están en excelentes condiciones (...) desde la alcaldía nos anuncian que van a ser dados en adopción a una finca”, afirmó el funcionario.

Con el equipo de nuestra Gerencia de Bienestar Animal, verificamos el estado de salud de Rodolfo y Hércules, los dos perritos que habitan en la Alcaldía de La Pintada. Se encuentran en excelentes condiciones y serán dados en adopción a la finca Villa Clarita. pic.twitter.com/mBTFaDoQH0 — Gobernación de Antioquia (@GobAntioquia) September 17, 2024

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱