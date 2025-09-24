No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

Perrito caminó 13 kilómetros para despedirse de su dueño que murió

El animal abandonó la granja donde vivía y, guiado por el instinto, emprendió una larga caminata hasta hallar el lugar donde familiares y amigos despedían a su tutor.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
24 de septiembre de 2025 - 05:51 p. m.
Las imágenes de ese instante, grabadas por la familia, muestran al perro junto al cajón de su dueño.
Las imágenes de ese instante, grabadas por la familia, muestran al perro junto al cajón de su dueño.
Foto: RECORD Brasil
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En Ipuiuna, al sur del estado de Minas Gerais, Brasil, un hecho cargado de emotividad conmovió a la comunidad y rápidamente se viralizó en redes sociales. Nick, un perro mestizo de pelaje claro, recorrió más de 12 kilómetros por su cuenta para llegar al velorio de su dueño, Claudemir Cândido Luiz, fallecido el 15 de agosto tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Según el medio Globo, el animal abandonó la granja donde vivía y, guiado por el instinto, emprendió una larga caminata hasta hallar el lugar donde familiares y amigos despedían a su tutor. Una vez allí, se echó junto al ataúd en silencio, transmitiendo el dolor de la pérdida.

Vínculos relacionados

Perros abuelos en adopción: la lección de vida de Félix y cómo superó el abandono
Perrito que soporta las noches heladas y la lluvia espera una segunda oportunidad
“La peor infestación de garrapatas”: veterinaria tras rescatar perro en Texas

Kátia Luiz, cuñada del difunto, relató sorprendida: “Él olfateó, movió un poco la cola, se acostó y lloró”. La mujer recordó que Nick solía ser arisco con extraños, por lo que su presencia fue aún más impactante. En un gesto simbólico, lo acercó hasta el ataúd para que pudiera darle el último adiós.

Las imágenes de ese instante, grabadas por la familia, muestran al perro junto al cajón mortuorio y no tardaron en difundirse, generando reacciones en distintos medios internacionales.

Para José Cândido Luiz, hermano del fallecido, la lealtad del animal refleja el vínculo profundo que existía entre ambos. “Él ya no está con nosotros, pero lo que nos queda son los buenos recuerdos. Y este episodio lo llevaré conmigo para el resto de mi vida”, expresó conmovido.

Actualmente, Nick permanece en la granja donde compartía sus días con Claudemir. Sus familiares lo acompañan y cuidan en este proceso de duelo, conscientes de que la ausencia también lo marcó profundamente.

Video Thumbnail

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perros

Caminata

Tutor

Duelo

Fallecimiento

Redes sociales

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar