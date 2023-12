“Insensible y cruel”: condenan a mujer que lanzó a su mascota desde un segundo piso

Después del hecho, un transeúnte llevó rápidamente al perro a un veterinario, en donde descubrieron que había sufrido una hemorragia interna, lesiones cerebrales y traumatismos en la columna y pelvis. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Amy Lea Judge, una mujer de 26 años de Australia, lanzó a su perrita Princesa desde una altura de 9 metros en abril del año pasado. Este acto de crueldad animal dejó impactada a la comunidad por el maltrato que sufrió la mascota.

Después del hecho, un transeúnte llevó rápidamente al perro a un veterinario, en donde descubrieron que había sufrido una hemorragia interna, lesiones cerebrales y traumatismos en la columna y pelvis. Por ello, Princesa tuvo que ser sacrificada.

Después de admitir su culpa en el Tribunal de Magistrados de Midland, la mujer fue condenada a un año de prisión: diez meses por el cargo de crueldad animal y dos meses por otros asuntos no relacionados. Además, se le prohibió tener animales durante diez años.

En un video difundido en redes sociales, se ve a la mujer al borde del estacionamiento con el perro, amenazando con arrojarlo durante lo que parece ser una discusión con su pareja. Finalmente, lanzó al indefenso animal al vacío.

El magistrado Mark Millington calificó el acto como “planificado, deliberado e intencional”, señalando la falta de remordimiento de la acusada, su tendencia a culpar a otros y las excusas que mostró por su comportamiento. La mujer había confesado el acto cruel a través de Facebook, expresando su incapacidad para “vivir con la culpa”.

“Arrojé a mi perro desde el último piso de un estacionamiento de un centro comercial y lo vi caer hasta su muerte. Pero sobrevivió y tuvo que ser sacrificado debido al daño que le causé”, escribió. “No puedo vivir con la culpa. Necesito que la verdad salga a la luz, me está destrozando”.

Sin embargo, la mujer eliminó la publicación posteriormente y afirmó que su cuenta había sido hackeada.

Kylie Green, gerente inspectora de The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, Western Australia (RSPCA WA), calificó al video del incidente como uno de los más angustiantes que ha presenciado en sus 11 años como inspectora. Ella lo consideró una demostración despiadada y extremadamente impactante de crueldad animal.

“Los perros confían en sus dueños para mantenerlos seguros. Este caso representa una traición inimaginable a esa confianza. El veredicto de hoy busca justicia por el sufrimiento de Princesa”, dijo Green. “Espero que envíe un mensaje claro: la crueldad intencional hacia los animales es inaceptable”.

