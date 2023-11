Instituto de Bienestar Animal rescata dos perros presuntamente abandonados en sus casas

Estos hechos se desarrollaron después de que la institución recibiera una denuncia sobre la situación de maltrato de uno de los perros en el hogar (imagen de referencia). Foto: Unsplash

Los casos de abandono animal son continuos y no se detienen en todo el mundo. Recientemente, desde La Red Zoocial denunciamos el caso de un can que fue presuntamente abandonado en las inmediaciones de la avenida Los Caneyes. Este hecho quedó registrado a través de material audiovisual, que terminó compartiéndose en redes sociales, en donde puede presenciarse a un can que persigue seis cuadras a un conductor (presuntamente, su dueño), luego de que este, supuestamente, lo abandonara en vía pública.

Otro caso reciente fue el de una mujer de 44 años que intentó llevar consigo a un bulldog francés en un vuelo, que partía del Aeropuerto Internacional de Pittsburgh el 4 de agosto, en Estados Unidos. No obstante, a la mascota se le negó viajar con su dueña, pues no cumplía con los criterios para ser considerado animal de apoyo emocional. Posteriormente, la propietaria abordó el vuelo, sin preocuparse por su perro, el cual terminó en un carro del lugar.

Recientemente, el Instituto de Bienestar Animal (INBA), entidad en Uruguay encargada de priorizar y cuidar a los animales del país, rescató a un perro que, presuntamente, había sido abandonado en su casa en Paso Carrasco.

Estos hechos se desarrollaron después de que la institución recibiera una denuncia sobre la situación de maltrato de uno de los perros en el hogar. Después de recibir la orden de allanamiento del juez, un equipo del instituto, acompañado de oficiales de la Policía y la Guardia Republicana, estuvieron encargados de rescatar al perro, a quien encontraron abandonado dentro de su propia casa, con varias patologías y sin ningún tipo de atención veterinaria.

Las autoridades encontraron a otro can en el hogar, que se encontraba en buenas condiciones. Los dos animales fueron incautados. Fuentes le explicaron al medio local El Observador que esta decisión se tomó debido a que desde la organización determinaron que, si el dueño tenía a un perro en mal estado, no podía cuidar a ningún animal.

La entidad inició un trámite administrativo contra el presunto responsable, y, de forma preventiva, la justicia le prohibió la tenencia de cualquier animal, mientras se desarrolla el proceso.

