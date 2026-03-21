Kodashi, la perrita que fue abandonada dos veces y aún espera un hogar

Kodashi es una perrita amorosa que se lleva bien con otros perritos y humanos. Foto: @adoptaunbuenamigochan

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La Fundación Adopta un Buen Amigo Chan, organización sin animo de lucro dedicada al rescate y protección de perros en condiciones vulnerables en Chía, Cundinamarca, dio a conocer la historia de Kodashi, una perrita que ha sido abandonada en dos ocasiones y que hoy espera una nueva oportunidad para encontrar un hogar definitivo.

De acuerdo con la organización, el primer abandono ocurrió hace cerca de seis años, cuando la perrita fue dejada en un parque cercano a Colina Campestre, en Bogotá, donde permaneció durante dos días expuesta al sol y la lluvia. Posteriormente, una persona decidió acogerla y brindarle cuidado y protección.

“Esta persona le prometió a la hermosa Kodashi que la iba amar por siempre, pero esa promesa poco a poco se rompía. Ya no la sacaban más al parque, la dejaban en un patio interno sin la posibilidad de disfrutar de días lindos ni de jugar a la pelota”, escribieron desde la cuenta de Instagram de la fundación.

La situación derivó en un segundo abandono. La persona que la tenía se contactó con la organización para entregarla, comprometiéndose a asumir parte de sus gastos. No obstante, ese apoyo fue temporal y cesó por completo al poco tiempo, dejando nuevamente a la perrita sin respaldo.

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Desde entonces, Kodashi permanece bajo el cuidado de la fundación, donde ha pasado gran parte de su vida. Aunque recibe atención, quienes la cuidan insisten en que un entorno familiar sería la mejor alternativa para su bienestar. “Es una perrita amorosa, le encanta darte besos, disfruta de las caricias en el pecho, no es quisquillosa para la comida y se lleva bien con perritos y humanos”, señalan.

El caso de Kodashi también refleja una problemática frecuente en los procesos de adopción. Factores como la edad, el tamaño o incluso el color del pelaje pueden dificultar que algunos animales encuentren hogar, prolongando su estancia en refugios.

“Sabemos que por su color, edad y tamaño es casi misión imposible encontrarle una familia, pero la esperanza es lo único que no vamos a perder”, indicó el refugio.

Actualmente, Kodashi se encuentra vacunada, esterilizada y desparasitada, lista para ser adoptada. La fundación hace un llamado a la ciudadanía para considerar su caso y brindar una segunda oportunidad a una perrita que, pese a su historia, sigue mostrando disposición para confiar y convivir. Las personas interesadas en conocerla y/o adoptarla pueden comunicarse con la fundación a través de sus redes sociales @adoptaunbuenamigochan o su página web. También pueden diligenciar el formulario de adopción para agilizar el proceso.

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