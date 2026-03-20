La dejaron en la puerta de una fundación el día de su cumpleaños: la historia de Tamara

Tamara es una perrita de tamaño grande y temperamento tranquilo. Foto: @doggyclick

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Fundación Doggy in Home, organización sin ánimo de lucro dedicada al rescate y protección de animales en condiciones vulnerables en Bogotá, compartió a través de su plataforma de adopciones Doggy Click la triste historia de Tamara, una perrita que fue dejada en la puerta de la fundación el día de su cumpleaños, luego de que sus cuidadores aseguraran que ya no podían tenerla.

“Ella no nació en la calle, durante 11 años conoció una casa, una rutina, unas voces familiares y un día, todo desapareció. La dejaron en la puerta de la fundación porque ´ya no la podían tener más´ en el día de su cumpleaños”, escribió la organización en la cuenta de Instagram @doggyclick.

Según cuenta la fundación, debido a ese abandono Tamara comenzó a mostrar signos de tristeza. Actualmente se encuentra en un hogar de paso, donde recibe cuidado temporal, aunque este no puede convertirse en su adopción definitiva. “Ella necesita algo definitivo. Algo seguro. Algo suyo”, destacan.

Lea también: Mujer se reencuentra con su perra robada casi nueve años después: “Salió corriendo hacia mí”

Casos como el de Tamara ponen en evidencia una realidad frecuente en el abandono de animales mayores. A diferencia de los cachorros, los perros senior suelen enfrentar más barreras para encontrar un nuevo hogar, a pesar de que ya cuentan con hábitos de convivencia y requieren menos exigencia física.

Para quienes trabajan en rescate animal, adoptar a un perro adulto es una decisión consciente, ya que implica ofrecer bienestar y estabilidad en una etapa en la que muchos quedan invisibilizados. En el caso de Tamara, la prioridad es encontrar un hogar permanente donde pueda recuperar la tranquilidad y el afecto que perdió.

“Tamara no merece terminar sus años preguntándose qué hizo mal. Merece volver a dormir tranquila, sentir una mano que la acaricie y saber que esta vez es para siempre”, indican.

Lea también: “Nos duele mucho”: roban alcancía de donaciones a fundación que ayuda a perros en Bogotá

La fundación hace un llamado a la ciudadanía para considerar la adopción de animales mayores y brindarles una segunda oportunidad. Quienes deseen conocer a Tamara pueden comunicarse con la Fundación Doggy in Home a través de su plataforma de adopción: @doggyclick.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱