Cuatro meses sin Mina: intensifican búsqueda de perrita de apoyo emocional en Bogotá

Mina es de tamaño grande, de pelaje blanco con negro y le falta un ojo. Foto: Archivo personal

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Han pasado cerca de cuatro meses desde la desaparición de Mina, una perrita de apoyo emocional cuya búsqueda no se detiene en el sur de Bogotá. Su familia, liderada por Alejandra Alvarado, ha recorrido sin descanso distintos sectores de la ciudad con la esperanza de encontrarla, enfrentando la incertidumbre y las dificultades propias de una zona donde muchos animales en condición de calle pasan desapercibidos.

Según sus tutores, Mina fue vista por última vez el 27 de octubre, alrededor del mediodía, en el barrio Andes, cerca de Cafam Floresta. Desde entonces, su rastro ha sido seguido a través de varios reportes ciudadanos. Inicialmente fue ubicada en sectores como La Granja y Los Cerezos, en la localidad de Engativá, pero horas más tarde se confirmó su presencia en el sur de la ciudad. Ese mismo día, hacia las 5:00 p. m., fue fotografiada en la parte alta de San Francisco, en Ciudad Bolívar, y posteriormente vista nuevamente en Candelaria la Nueva sobre las 10:00 p. m.

Desde ese momento, la búsqueda se ha concentrado principalmente en localidades como Ciudad Bolívar, Usme, Tunal y el municipio cercano, Soacha, donde su familia ha realizado recorridos constantes tanto de día como de noche. Según relata Alejandra, han enfrentado obstáculos como la falta de información, la dificultad de acceso a algunas zonas y la ausencia de señal, lo que complica la difusión del caso a través de redes sociales.

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La situación es especialmente sensible para la familia, ya que Mina no es solo una mascota, sino una perrita de apoyo emocional para un niño con síndrome de Moebius. Su ausencia, aseguran, se siente en la rutina diaria y en cada espacio del hogar. “Buscarla se convirtió en parte de nuestra vida, esto ha sido demasiado difícil”, señala su familia.

Mina es de tamaño grande, de pelo corto, color blanco con negro y le falta un ojo, lo que facilita su identificación. Este rasgo ha sido clave en los reportes que han permitido seguir su recorrido por diferentes zonas de la ciudad.

En medio de la búsqueda, vecinos y amantes de los animales también se han sumado a la difusión del caso, compartiendo información y ayudando a rastrear posibles avistamientos. Sin embargo, su familia considera que aún es necesario ampliar el alcance, especialmente hacia personas que no tienen acceso constante a internet.

Por ello, hacen un llamado a los medios de comunicación y a la ciudadanía para ayudar a visibilizar el caso. La familia ha ofrecido una recompensa de un millón de pesos para quien brinde información que permita encontrarla.

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Quienes tengan datos sobre el paradero de Mina pueden comunicarse al número 315 923 0002. Se recomienda no perseguirla, sino tomar una fotografía o video y compartir la ubicación exacta para facilitar su rescate.

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