La historia de Hilda: la perrita que lleva 16 años esperando un hogar en Medellín

Hilda busca una familia que la acompañe en esta etapa de su vida y que le brinde tranquilidad y amor. Foto: La Perla

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hilda llegó al Centro de Bienestar Animal La Perla, en Medellín, cuando apenas tenía un año de edad. Llegó desnutrida, con problemas de piel y las orejas caídas, en evidente estado de abandono. Venía acompañada de sus crías, que rápidamente encontraron familia, pero ella se quedó atrás, invisible entre tantos animales que buscan lo mismo: un hogar.

Con el tiempo, Hilda inició un proceso de recuperación. Poco a poco recuperó su salud, ganó peso, su pelaje volvió a brillar y se convirtió en una perrita noble, cariñosa y tranquila. A pesar de esa transformación, nadie la eligió. Los adoptantes se fijaban en cachorros o en perros más jóvenes, mientras ella era ignorada una y otra vez.

Hoy, después de 16 años de espera, Hilda tiene 17 años y es la perrita que más tiempo lleva en La Perla. En el refugio ha crecido, ha envejecido y ha pasado prácticamente toda su vida. El equipo de cuidadores y voluntarios la consiente, la cuida y la acompaña, pero aún sueñan con que alguien se anime a darle un verdadero hogar en el que pueda pasar su vejez rodeada de amor.

La doctora Marcela Suárez, médica veterinaria de La Perla, conoce muy bien su historia y resume lo que ha sido la vida de Hilda: “Llegó siendo muy joven y gestante. Sus cachorros se adoptaron rápido, como suele pasar, pero ella se fue quedando atrás. A los animales adultos siempre les cuesta más encontrar familia”.

Aunque su edad es avanzada, Hilda sigue siendo una perrita mimada y noble, capaz de entregar cariño sin condiciones. Para quienes trabajan en La Perla, su historia refleja una realidad dolorosa: los perros adultos suelen ser los últimos en ser adoptados, pese a que también merecen un hogar donde pasar sus últimos años.

Después de más de una década y media de espera, Hilda sigue aguardando con paciencia. A sus 17 años, su mayor anhelo es tener un espacio tranquilo, cálido y lleno de afecto. Si desea adoptarla, puede ponerse en contacto con La Perla a través del 311 796 3457 o por sus redes sociales.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱