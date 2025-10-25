La increíble transformación de Milo: “Nadie creyó que sobreviviría”

Detrás de cada rescate animal hay una historia de amor, paciencia y segundas oportunidades. Foto: @fundacion_chocalapata

Cuando Milo llegó a la Fundación Col Choca la Pata su cuerpo era el reflejo del abandono y el dolor: estaba herido, sin fuerzas y con la mirada apagada. Su historia parecía una más entre tantas marcadas por la indiferencia, pero el destino tenía otros planes. Gracias al trabajo incansable del equipo veterinario y al apoyo de quienes creyeron en él, Milo logró lo impensable: sanar.

Durante la Jornada Virtual de Adopción organizada por la fundación, su historia brilló entre decenas de miradas que aún esperan un hogar. Milo fue adoptado.

“Nadie creyó que sobreviviría”, recuerda el equipo de la fundación, evocando aquellos días en los que su vida pendía de un hilo. Llegó con la piel gravemente afectada y el ánimo completamente apagado, pero su espíritu demostró una fuerza inmensa.

Con atención veterinaria constante y el apoyo solidario de las personas que donaron para sus tratamientos, Milo recuperó la salud y, poco a poco, volvió a confiar.

Hoy, este pequeño inicia una nueva etapa: una vida en familia, lejos del miedo y el dolor que alguna vez conoció. Su adopción representa mucho más que un final feliz, es una historia de resistencia y el símbolo de lo que la empatía puede lograr cuando se transforma en acción.

Desde la fundación, el mensaje es claro: “Este final feliz también es de ustedes. Cada persona que creyó en Milo y aportó a su recuperación hizo posible este milagro”, expresaron en sus redes sociales.

La organización, ubicada en Chocontá, Cundinamarca, continúa con su Jornada Virtual de Adopción, con el sueño de que todos sus “chocapatunos”, como llaman cariñosamente a los perros rescatados, encuentren un hogar antes de Navidad.

Quienes deseen adoptar, apadrinar o apoyar a otros animales como Milo pueden comunicarse directamente con la fundación a través de sus redes sociales: @fundacion_chocalapata. Detrás de cada rescate hay una historia que merece una segunda oportunidad.

