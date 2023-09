La verdad detrás del video de las “personas que ladran para ser reconocidas como perros”

Folsom Europe 2023 reunió a más de 20.000 personas. Foto: Facebook Folsom Europe e.V.

Un numeroso grupo de personas haciendo sonidos propios de animales, como perros, se tomaron una de las estaciones del transporte público de la capital alemana. A través de videos publicados en redes sociales, causaron curiosidad, pues se trataba de quienes participaron en Folsom Europe 2023, un festival fetichista.

Eran cerca de 400 personas –las que se ven en el sitio web oficial del evento–, quienes usaban máscaras de perros y simulaban sus posturas corporales, pues el evento gira alrededor de prácticas eróticas, la subcultura de cuero, así como de una dinámica conocida como puppy play.

🇩🇪 | ALEMANIA: Reunión de personas que se identifican como perros. pic.twitter.com/hekqZLuaT1 — UHN Plus (@UHN_Plus) September 17, 2023

Esta es un juego en el que uno o más usuarios adoptan un rol de animal no humano con características sexuales, como ocurrió en esta ocasión, que los participantes se pusieron en la piel de los caninos. Es una rama del BDSM, en la que muchos juegos y caracterizaciones toman importancia, en especial la dominación y sumisión.

Según el portal especializado Puppy Play Spain “la actividad puede tomar varias formas y cada pup (perro) elige como vivir el puppy play. Algunos solamente les gusta sentirse como un cachorro, actuar como tal, estar a 4 patas y jugar, entrar en head space (cambio mental de humano a perro) para jugar con otros o consigo mismo o un handler (la persona a cargo del pup)”.

“Por otro lado, y como todo fetiche, tiene su parte sexual, aunque lo que diferencia al puppy de otros fetiches es su alto componente social. Aunque la mayoría de la comunidad de puppy play son pups homosexuales, la comunidad no es solo para pups homosexuales. Hay pups de todo tipo de género, orientación y ambiente”, indica la página, resolviendo las dudas de muchos usuarios que fueron testigos de las imágenes que se viralizaron.

Lo anterior, muy diferente con respecto a quienes se consideran transespecie. Porque el concepto, considera el cambio de identidad de una persona por la de un animal. Como es el caso de Tom Peters, ciudadano británico que se presentó en el programa This Morning en 2019 para contar que es la primera persona que luce y vive como un cachorro de raza dálmata. Otro caso más reciente es el de Toco, un creador de contenido japonés que transita por las calles bajo un disfraz de border collie.

Entra al avión, se sienta y recuerda la buena decisión que fue escoger unos asientos un poco más costosos que los de clase económica, para un vuelo que durará cerca de 13 horas. A su lado, va un pasajero con un perro de apoyo emocional. Se ve tierno. Sin embargo, a los pocos minutos escucha sonidos raros. Voltea, sonríe incómodo y empieza a sentir un olor rancio, extraño. Son gases que salen del canino cada cierto tiempo.

Diferente a lo que muchos harían, que es resistir la situación, intentar dormir o distraerse –por solidaridad con el compañero de asiento y el perrito– una pareja de Wellington (Nueva Zelanda) solicitó el reembolso de sus tiquetes, debido a que la mascota arruinó su experiencia.

Gill y Warren Press iban de regreso a su país desde París (Francia) con Singapure Airlines y por la larga duración del vuelo decidieron comprar asientos en la sección económica premium, lo que significa que sus asientos eran más grandes. Los inconvenientes aparecieron cuando el perro de la persona que estaba a su lado los empezó a incomodar.

“Escuché este ruido, un fuerte resoplido. Pensé que era el teléfono de mi marido, pero miramos hacia abajo y nos dimos cuenta de que era el perro respirando. Dije: ‘No voy a tener esto sentado a nuestro lado durante todo el viaje’”, Gill Press le comentó al medio Stuff.

A modo de disculpa, el tutor del perro mencionó que en los vuelos se ponía muy ansioso, motivo por el que llevaba a la mascota acostada a sus pies. Según el portal neozelandés, los pasajeros hablaron con una de las asistentes de vuelo, quien les informó que solo se encontraban asientos disponibles en la última fila de la línea económica, que antes fueron asignados a la tripulación.

Ante esta oferta, la pareja decidió quedarse en el lugar inicialmente asignado. A pesar de que en medio del trayecto el perro empezó a expulsar gases e invadir el espacio de la pareja, por su gran tamaño. “No podía tener al perro en el pasillo porque no podían pasar los carritos, así que tuvo que acercarse más. Su cabeza estaba debajo de los pies de mi esposo. Mi marido tenía pantalones cortos y la saliva del perro se pegaba en su pierna”, aseguraron.

Según The Independent, por las quejas y luego de la oferta de cambio, la compañía a cargo del caso prometió comunicarse con ellos, como resultado del reporte que se haría. Sin embargo, la llamada nunca llegó y la pareja envió una queja por correo electrónico. Por ello, les ofrecieron un cupón de 95 libras esterlinas, que equivale a más de 460 mil pesos colombianos. No estuvieron de acuerdo y exigieron un reembolso completo, asegurando que no recibieron la experiencia que se les había prometido.

Un portavoz de la aerolínea se disculpó por las molestias causadas en el vuelo y señaló que continuará en contacto con ellos. “Singapore Airlines se esfuerza por notificar a los clientes que puedan estar sentados junto a un perro de asistencia antes de abordar el vuelo. Nos disculpamos sinceramente porque esto no ocurrió en este caso”, afirmó.

