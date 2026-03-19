Las 5 razas de perros que no tendría un veterinario: estas son sus razones

El dálmata suele presentar con mayor frecuencia afecciones urinarias.

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El veterinario Juanjo Vet Mascotas compartió recientemente su opinión personal sobre cinco razas de perros que, desde su experiencia profesional, no elegiría como mascota. El especialista subrayó que se trata de una postura basada en los casos que atiende a diario, e hizo un llamado al respeto hacia quienes puedan pensar diferente.

En su lista incluyó al Shar Pei, señalando que presenta con frecuencia afecciones dermatológicas, oculares y auditivas. Las características físicas de la raza, especialmente sus pliegues, pueden favorecer infecciones recurrentes y complicaciones crónicas.

También mencionó al Dachshund, conocido por su carácter sociable y juguetón. No obstante, explicó que es común observar problemas en la columna, como hernias discales y trastornos neurológicos, que suelen implicar tratamientos complejos y largos periodos de recuperación.

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Otra de las razas citadas fue el Rottweiler, al que describió como un perro con gran temperamento. Sin embargo, advirtió sobre su predisposición genética a desarrollar tumores, lo que puede acortar su esperanza de vida.

En cuanto al Chihuahua, destacó su tamaño reducido como un factor de riesgo, ya que los hace más vulnerables a problemas neurológicos, respiratorios y a situaciones que pueden agravarse con facilidad, incluso ante incidentes menores.

Por último, se refirió al Dálmata, una raza que, según indicó, suele presentar con mayor frecuencia afecciones urinarias y renales de origen genético.

El veterinario reiteró que su lista responde únicamente a su experiencia clínica y no pretende descalificar a ninguna raza, sino aportar información sobre los cuidados y riesgos que pueden implicar.

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