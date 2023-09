Lina Tejeiro tras muerte de ser querido: “le pido a Dios que me llene de fortaleza”

Lina Tejeiro al lado de su perrita Frida. Foto: Instagram: @linatejeiro

Lina Tejeiro, una de las actrices más queridas en Colombia, se encuentra devastada tras la muerte de un miembro importante de su familia. La creadora de contenido reveló la triste noticia en sus redes sociales. “Entender la vida es difícil y entenderla sin ti será un proceso aún más difícil. Te me fuiste Frida y no entiendo por qué, todo fue tan de repente”, indicó en su Instagram.

Frida se robó el corazón de Lina. Esta pequeña pomeranian llegó a la vida de la actriz para “hacerla más feliz”. Fue esa fiel compañía que necesitó y la ayudó a salir adelante. Tanto fue así que Lina disfrutaba compartiendo varias fotos y videos de Frida y ella en sus redes sociales, demostrándole a sus seguidores el increíble amor que tenía hacia ella.

“Tengo mi corazón hecho pedacitos. Extrañaré todos esos besitos que me dabas sin cansancio, tu locura y tus ojitos llenos de amor”, se lee en la publicación.

Y no solo el corazón de Lina está hecho pedazos, pues también contó que Da Vinci, Neruda, Romeo, Coco y Kimmy están muy tristes, pues siguen buscando a Frida en el hogar, pero no la encuentran en ningún lado.

“¿Cómo voy a hacer para levantarme y no verte? Solo le pido a Dios que me llene de fortaleza para superar que ya no estás aquí. Gracias por todo el amor que me diste, gracias por hacerme tan feliz. Te amo y te amaré por siempre mi loquita”, finalizó por decir Lina en su publicación, que ya tiene más de 280 mil me gusta en Instagram.

Ante esto, varias personalidades han expresado sus condolencias:

“Fue feliz y te hizo muy feliz… Recibió lo mejor y te dejo recuerdos inolvidables. Te amo y entiendo completamente el sentimiento que tienes ahora”, Greeicy Rendón.

“Fuerza mi preciosa. Frida tuvo la mejor mamá del planeta y una amorosa y muy feliz vida. Te amo y acompaño en este momento tan duro”, Claudia Serrato.

“No me imagino lo que sientes, lo siento mucho, te mandamos un abrazo fuerte a tu corazón Lina”, Pautips.

Tal y como ocurre con el duelo por la muerte de familiares y amigos cercanos, quienes pierden a una mascota pueden llegar a experimentar negación, tristeza, angustia, estrés y ansiedad. El proceso es diferente en cada persona y hay quienes requieren de un acompañamiento profesional para sobrellevar ese vacío.

Para Mario Velázquez, psicólogo clínico miembro del Colegio Colombiano de Psicólogos – Colpsic, una buena manera de sobrellevar la pérdida de un animal de compañía es participar en grupos de apoyo con personas que estén pasando por la misma situación. De igual forma, es importante contar con una red de ayuda y no negar los sentimientos.

“Vale la pena expresar nuestro dolor con un familiar o amigo, no escapar de la sensación incómoda que trae recordar a la mascota, sino, por el contrario, mirar la situación como un aprendizaje. Afrontar el duelo desde la restauración de la vida, acercarnos a lo que nos hace felices, planear actividades agradables, esto puede ayudar a disminuir los pensamientos negativos que se experimenta en el duelo”, cuenta el psicólogo.

Además, el profesional aconseja realizar una suerte de ritual que sirva para despedir simbólicamente a la mascota. “Rituales como escribir, hacer un video de despedida o contar la historia de los mejores momentos con nuestra mascota permite que podamos exponernos al sufrimiento de manera que cada vez duela menos. Con esto y con un buen proceso psicoterapéutico y un profesional que practique técnicas eficaces se puede salir adelante”, afirma Velázquez.

Por su parte, Laura Vidal, la primera terapeuta en España dedicada especialmente al tratamiento del duelo animal y autora de los libros “Espérame en el arcoíris” y “Cuando ya no estás”, explica que el buen duelo no es sinónimo de olvidar, sino de reubicar. Por lo tanto, es importante encontrar otras formas para seguir manteniendo el amor y la conexión con el animal. “Que no esté aquí no significa que no esté en ninguna parte. Lo que hay es que encontrar otra forma de querer. Una en la que se ama desde el alma y no desde los sentidos”, cuenta Vidal.

Los expertos aseguran que los duelos que no se viven adecuadamente pueden convertirse en duelos patológicos o complejos. Según Velázquez, estos tienen la característica de “llevar a las personas a comportamientos depresivos y ansiolíticos que pueden durar varios años, afectando varias áreas de la vida, como, por ejemplo, su entorno laboral, social y sentimental”.

Asimismo, Vidal asegura que en casos extremos estos duelos no resueltos pueden derivar en depresiones y enfermedades mentales graves. “Las personas muchas veces creen que el tiempo lo cura todo y no es así, el tiempo ayuda si nosotros usamos ese tiempo en sanar. Todo lo que no resolvamos en el duelo se quedará con nosotros en nuestra mochila invisible, llenándonos de miedos y haciendo explosión en otro momento, a veces en otros duelos o ante otras situaciones”, agrega Vidal.

