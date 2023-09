¿Los perros pueden oler el miedo?

Algunos comportamientos que realizan las personas cuando sienten miedo pueden ser malinterpretadas por los canes. Foto: David Taffet en Unsplash - David Taffet en Unsplash

“No se asuste ante los perros, porque ellos pueden oler el miedo”, es una frase común que se escucha constantemente por personas, prevenidas por los posibles ataques de canes. Históricamente, han existido discusiones en la comunidad científica, debido a la incertidumbre de esta habilidad canina.

No obstante, un estudio reciente, publicado en la revista Animal Cognition, asegura que esto podría ser realidad, pues, según la investigación, el sudor humano no solo comunica estados negativos, como el miedo y el disgusto, sino también la felicidad, lo que podría producir un estado afectivo similar en el receptor, que, en este caso, sería el animal.

Para comprobar esto, los científicos recolectaron muestras de olor de la axila de voluntarios masculinos, que habían sido expuestos a un video que les provocara miedo, felicidad, o una reacción neutra. Posteriormente, les dieron estas muestras a los canes, para analizar su reacción. Así, pudo determinarse que los perros expuestos a los olores de miedo mostraron estrés y frecuencias cardiacas más altas que los que fueron expuestos a los olores felices o neutrales.

Fredy Manrique, veterinario, máster en etología clínica y bienestar animal de la Universidad Complutense de Madrid, le comentó a La Red Zoocial que, más que oler el miedo, estos animales son capaces de detectar señales de temor en las personas. “Ellos pueden captar la adrenalina y oler el sudor que tenemos cuando sentimos miedo. Pero ellos perciben muy bien los tonos de voz de las personas, cómo estamos gesticulando o haciendo algún tono relacionado con una emoción, entre ellas, el miedo. Es decir, es una combinación de varios factores”, explica el experto.

De hecho, algunos comportamientos que realizan las personas cuando sienten miedo pueden ser malinterpretadas por los canes. “Una persona que siente miedo por los perros puede salir corriendo. Esto no debe hacerse, porque el animal puede interpretar eso como si una persona estuviera sintiéndose como presa, y él se puede volver depredador”, comenta Fredy Manrique.

Otra acción incorrecta cuando se tiene temor de un can es el de intentar acariciarlo o ser invasivo con este. “Hay otras señales del miedo que creamos, como las expresiones corporales y faciales”, afirma el experto.

Según Fredy Manrique, se debe evitar tocar la cabeza del perro, gritarle o ser invasivo. “Uno debe quedarse quieto, mirarlo de costado y evitar tocarlo. Además, hay que hablarle suavemente, sin mirarlo fijamente, para evitar que lo perciba a uno como una amenaza”, menciona el etólogo.

Esto indica que los perros podrían tener más posibilidades de atacar a una persona nerviosa, que salga corriendo o que muestra cierto tipo de temor ante ellos. Algunas personas pueden congelarse, volverse agresivas, salir corriendo o estar confuso, producto del miedo. “Si una persona o un animal tiene miedo, uno debe intentar estar lo más tranquilo posible y quedarse quieto. También, se deben aprender a leer las señales del perro, hay perros que ladran porque también tienen miedo”, explica el experto.

No obstante, no existe consenso sobre esta habilidad. Katherine Albro Houpt, profesora emérita de medicina del comportamiento de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Cornell, le comentó a The New York Times que no existen pruebas para demostrar que los perros pueden oler el miedo. Ella comparte la idea de que es más probable que los perros ignoren a aquellas personas que se queden quietas, mientras que podrían morder a las personas que corran o se alejen de ellos, independientemente de si están sintiendo temor o no.

