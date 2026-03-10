Magnus otra vez tiene cáncer: “decidimos no someterlo a más quimioterapias”

Escucha este artículo
El influencer Camilo Triana anunció en sus redes sociales que el cáncer de su perro Magnus regresó pocos meses después de haber superado un proceso médico que había conmovido a sus seguidores.
A través de un emotivo mensaje, Triana confesó que no esperaba enfrentar nuevamente la enfermedad tan pronto. Hace apenas unos meses, Magnus había protagonizado una caravana que se volvió viral y que simbolizaba el cierre de un difícil capítulo de su vida.
“Pensé que no regresaría o que lo haría mucho más adelante”, expresó el creador de contenido, quien reconoció que la noticia le ha provocado un profundo impacto emocional y temor ante la posibilidad de perder a su compañero.
Magnus, quien ha acompañado a Triana durante casi nueve años y se ha convertido en una figura querida entre sus seguidores, es considerado por el influencer como su “mejor amigo” y una presencia clave en su vida personal y profesional.
Ante el regreso del cáncer, Triana explicó que tomó la decisión junto a su familia de no someter al perro a nuevos procedimientos médicos agresivos como cirugías o quimioterapias. Según explicó, debido a su edad y al desgaste físico que implican esos tratamientos, prefieren priorizar su bienestar.
“Por el amor, respeto y agradecimiento eterno que tengo hacia Magnus, decidimos no someterlo a más cirugías y quimioterapias”, escribió.
El influencer aseguró que, a partir de ahora, el objetivo será brindarle a su mascota una vida tranquila y libre de dolor durante el tiempo que le quede. Aunque el pronóstico es incierto, prometió que Magnus recibirá todos los cuidados y el cariño posible.
En su mensaje también agradeció a los seguidores que han acompañado la historia del perro durante años. “Ustedes se convirtieron en sus tíos virtuales”, señaló, al explicar por qué decidió compartir públicamente la situación.
