Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

Magnus otra vez tiene cáncer: “decidimos no someterlo a más quimioterapias”

El influencer Camilo Triana aseguró que, a partir de ahora, el objetivo será brindarle a su mascota una vida tranquila y libre de dolor.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
La Red Zoocial
La Red Zoocial
10 de marzo de 2026 - 01:25 p. m.
Triana confesó que no esperaba enfrentar nuevamente la enfermedad tan pronto.
Triana confesó que no esperaba enfrentar nuevamente la enfermedad tan pronto.
Foto: Captura de pantalla
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El influencer Camilo Triana anunció en sus redes sociales que el cáncer de su perro Magnus regresó pocos meses después de haber superado un proceso médico que había conmovido a sus seguidores.

A través de un emotivo mensaje, Triana confesó que no esperaba enfrentar nuevamente la enfermedad tan pronto. Hace apenas unos meses, Magnus había protagonizado una caravana que se volvió viral y que simbolizaba el cierre de un difícil capítulo de su vida.

Vínculos relacionados

Dueños gastan cientos de dólares en el veterinario, diagnóstico de su perro los sorprende
El 80% de los gatos y perros mayores presentan enfermedad renal: consejos para cuidarlos
¿Se ha preguntado cómo se ve la mezcla de un labrador y un border collie? (video)

“Pensé que no regresaría o que lo haría mucho más adelante”, expresó el creador de contenido, quien reconoció que la noticia le ha provocado un profundo impacto emocional y temor ante la posibilidad de perder a su compañero.

Magnus, quien ha acompañado a Triana durante casi nueve años y se ha convertido en una figura querida entre sus seguidores, es considerado por el influencer como su “mejor amigo” y una presencia clave en su vida personal y profesional.

Ante el regreso del cáncer, Triana explicó que tomó la decisión junto a su familia de no someter al perro a nuevos procedimientos médicos agresivos como cirugías o quimioterapias. Según explicó, debido a su edad y al desgaste físico que implican esos tratamientos, prefieren priorizar su bienestar.

“Por el amor, respeto y agradecimiento eterno que tengo hacia Magnus, decidimos no someterlo a más cirugías y quimioterapias”, escribió.

El influencer aseguró que, a partir de ahora, el objetivo será brindarle a su mascota una vida tranquila y libre de dolor durante el tiempo que le quede. Aunque el pronóstico es incierto, prometió que Magnus recibirá todos los cuidados y el cariño posible.

En su mensaje también agradeció a los seguidores que han acompañado la historia del perro durante años. “Ustedes se convirtieron en sus tíos virtuales”, señaló, al explicar por qué decidió compartir públicamente la situación.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Cáncer

quimioterapia

tratamiento

cirugía

redes sociales

Camilo Triana

Temor

Perdida

Mejor amigo

Ayuda profesional

Estilo de vida

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.