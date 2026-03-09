¿Se ha preguntado cómo se ve la mezcla de un labrador y un border collie? (video)

Su dueño acompañó la publicación con una breve descripción que resalta otro detalle que enterneció a los usuarios, el movimiento de la pequeña cola del cachorro. Foto: @freddiewuf

Un video en TikTok ha cautivado a miles de usuarios gracias a la ternura de un cachorro que combina lo mejor de dos mundos, el labrador retriever y el border collie.

El clip, compartido por el creador @freddiewuf, destaca la apariencia única del animal: una estructura corporal de labrador con el característico pelaje del border collie.

“¿Alguna vez se ha preguntado cómo luce un border collie mezclado con un labrador?”, plantea el texto del video, una duda que despertó rápidamente el interés y el entusiasmo en los comentarios. Además del físico, el enérgico movimiento de la cola del pequeño terminó por enamorar a la audiencia.

Más allá de la viralidad, la llegada de una mascota de estas características implica responsabilidades. Los especialistas recuerdan que su bienestar depende de una alimentación equilibrada y rutinas de higiene que incluyan desde el cepillado dental hasta el cuidado del pelaje.

Asimismo, recomiendan garantizar ejercicio regular, esquemas de vacunación al día y una fuerte estimulación mental para canalizar la energía de ambas razas.

El video ya es un fenómeno en la plataforma, superando las 830,000 visualizaciones y los 130,000 “me gusta”.

